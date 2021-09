जैस्मिन भसीन ने कश्मीर की कली बन किया शानदार डांस, बॉयफ्रेंड अली गोनी ने यूं किया कमेंट...देखें Video

जैस्मिन ने डांस वीडियो किया शेयर

जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin Video) द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में उनका लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है. वीडियो में उन्होंने पिंक कलर का कश्मीरी ड्रेस पहना हुआ है. फैन्स को जैस्मिन का ये अवतार खूब पसंद आ रहा है. वहीं जैस्मिन भसीन के बॉयफ्रेंड अली गोनी ने भी कमेंट कर उनकी तारीफ की है. उन्होंने लिखा है 'माशाल्लाह'. इसी के साथ उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'कश्मीर की कली', तो किसी ने लिखा है 'This is too much of cuteness'.

जैस्मिन भसीन का करियर

बता दें, जैस्मिन भसीन पहले दिल्ली के ताज होटल में काम किया करती थीं. जहां से उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला. इसके बाद उन्होंने साल 2015 में 'टश्न-ए-इश्क' सीरियल से टीवी की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद वो 'दिल से दिल तक' सीरियल में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ नजर आईं थीं. इतना ही नहीं जैस्मिन साउथ फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं.