किसिंग सीन करने से डरती थी ये एक्ट्रेस, बोली- परिवार वाले फिल्म देखें...

बॉलीवुड के सितारे जहां शानदार फिल्मों के लिए सुर्खियों रहते हैं, वहीं वह रिजेक्ट करने की वजह से भी चर्चा में छाए रहते हैं. बॉलीवुड का हर सितारे लगभग अपने करियर में कई फिल्में रिजेक्ट कर चुका है.

किसिंग सीन करने से डरती थी ये एक्ट्रेस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सितारे जहां शानदार फिल्मों के लिए सुर्खियों रहते हैं, वहीं वह रिजेक्ट करने की वजह से भी चर्चा में छाए रहते हैं. बॉलीवुड का हर सितारे लगभग अपने करियर में कई फिल्में रिजेक्ट कर चुका है. इन रिजेक्ट करने वाली फिल्मों को लेकर बहुत बार कलाकारों को पछतावा भी होता है. हालांकि सभी के कारण अलग-अलग होते हैं. ऐसा ही कुछ अब पंजाबी अभिनेत्री सोनम बाजवा ने अपने बारे में खुलासा किया है. सोनम बाजवा ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने पहले कई बॉलीवुड फिल्में ठुकरा दी थीं क्योंकि उनमें बोल्ड किसिंग सीन थे. एक इंटरव्यू में सोनम ने बताया कि अब उन्हें उन मौकों को नकारने का पछतावा है. उन्होंने कहा कि उस समय वे इस बात को लेकर चिंतित थीं कि उनके गृह राज्य पंजाब और उनके परिवार वाले ऐसे किरदारों को कैसे लेंगे.

फिल्म कंपेनियन से बात करते हुए सोनम ने कहा, "मैंने बॉलीवुड की कुछ फिल्में इसलिए ठुकरा दीं क्योंकि मुझे डर था कि क्या पंजाब के लोग इसे स्वीकार करेंगे? हम सोचते हैं कि परिवार वाले फिल्म देखेंगे. मैं उस समय किसिंग सीन करने से बहुत डरती थी. मुझे लगता था कि लोग इसका क्या जवाब देंगे? जिन लोगों ने मुझे बनाया, वे क्या सोचेंगे? क्या मेरा परिवार समझेगा कि यह सिर्फ फिल्म के लिए है? मेरे दिमाग में ऐसे कई सवाल थे."

सोनम ने आगे बताया कि उनके माता-पिता ने उनका साथ दिया. उन्होंने कहा, "यह कुछ साल पहले की बात है. मैंने अपनी माँ और पिताजी से इस बारे में बात की. वे बोले, 'हाँ, अगर यह फिल्म के लिए है, तो कोई बात नहीं.' मैं हैरान थी. मैंने सोचा, मैंने पहले उनसे बात क्यों नहीं की? हम अपने दिमाग में बहुत कुछ मान लेते हैं. मैं अपने माता-पिता से यह बात करने में शरमा रही थी, और उन्होंने कहा, 'कोई बात नहीं, अगर फिल्म के लिए है, तो ठीक है.'"

काम की बात करें तो सोनम की नई बॉलीवुड फिल्म एक दीवाने की दीवानियत 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. इससे पहले वे टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 4 में नजर आई थीं. सोनम ने 2013 में बेस्ट ऑफ लक से अपने करियर की शुरुआत की थी और पंजाब 1984 से उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली. इसके अलावा, सोनम तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 2019 में बाला थी, और वे स्ट्रीट डांसर 3D और हाउसफुल 5 में भी नजर आ चुकी हैं.

