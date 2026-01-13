'द 50' में एक्स वाइफ धनश्री वर्मा के साथ आ रहे युजवेंद्र चहल? क्रिकेटर ने बताई सच्चाई

भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) इन दिनों सोशल मीडिया पर भी चर्चा में बने हुए हैं. पिछले कुछ दिनों से अफवाहें फैली हुई थीं कि वे एक बड़े रियलिटी शो 'द 50' में हिस्सा लेने वाले हैं. इस शो के जरिए उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) के साथ होने की खबरें भी सामने आई थीं. बता दें कि चहल और धनश्री ने 2020 में शादी की थी, लेकिन चार साल बाद उनका तलाक हो गया. ऐसे में इन अफवाहों ने लोगों के बीच चर्चा बढ़ा दी.

'The 50' इस दिन से देख सकेंगे लोग

'द 50' एक नया रियलिटी शो है, जो दर्शकों के सामने एक अलग फॉर्मेट के तौर पर पेश किया जाएगा. शो का दावा है कि यह भारतीय रियलिटी टीवी के पुराने नियमों को चुनौती देगा और एक नया अंदाज पेश करेगा. यह शो 1 फरवरी से प्रसारित होने वाला है. इस शो में कंटेस्टेंट के तौर पर कई हस्तियों के नाम सामने आए, इसमें युजवेंद्र चहल का भी नाम शामिल रहा, लेकिन उन्होंने खुद इस अफवाह को गलत ठहराया.

चहल ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपने बयान में कहा कि जो खबरें उनके किसी रियलिटी शो में भाग लेने की चल रही हैं, वे गलत और अनुमान पर आधारित हैं. उन्होंने साफ किया कि उनका इस शो से कोई संबंध नहीं है और न ही इस तरह की कोई बातचीत हुई है. उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की, कि वे बिना पुष्टि के खबरें फैलाने से बचें.

चहल नहीं हैं शो का हिस्सा

चहल की टीम ने कहा, ''युजवेंद्र चहल के रियलिटी शो में हिस्सा बनने की जो रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है. ये दावे केवल अटकलों पर ही आधारित हैं और पूरी तरह से गलत हैं. युजवेंद्र किसी भी शो में नहीं जा रहे हैं, जैसा कि हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है और इस बारे में उनकी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है. हम मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स से अनुरोध करते हैं कि इस तरह की जानकारियों से बचें और इसे न फैलाएं.''

युजवेंद्र चहल से पहले 'द 50' में कदम रखने की बात को टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने भी झूठा करार दिया था. वहीं इनके अलावा, कई सितारों के नाम शो के लिए सामने आ चुके हैं, जिनमें करण पटेल, धनश्री वर्मा, मल्लिका शेरावत, विवियन डीसेना, निक्की तंबोली और बसीर अली शामिल हैं.