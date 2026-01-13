विज्ञापन

बॉलीवुड की वो सुपरहिट फिल्म जिसमें नहीं था एक भी गाना, ना इंटरवल, 20 दिन में हुई शूट, बनी ब्लॉकबस्टर

आमतौर पर हिंदी फिल्मों में गाने जरूर होते हैं और इंटरवल भी होता है, लेकिन बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसी फिल्म भी बनी जिसने इन सभी परंपराओं को तोड़ दिया. कौन सी है वो फिल्म, आइए जानते हैं.

Read Time: 3 mins
Share

बॉलीवुड इंडस्ट्री अपनी रंगीन फिल्मों, गानों और बड़े बजट के लिए जानी जाती है. यहां एक फिल्म को बनने में महीनों से लेकर कई साल तक का वक्त लग जाता है. सैकड़ों-हजारों लोग एक ही फिल्म से जुड़े होते हैं, जिनमें डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर और तकनीकी टीम शामिल होती है. आमतौर पर हिंदी फिल्मों में गाने जरूर होते हैं और इंटरवल भी होता है, लेकिन बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसी फिल्म भी बनी जिसने इन सभी परंपराओं को तोड़ दिया. कौन सी है वो फिल्म, आइए जानते हैं.

1969 में रिलीज हुई थी फिल्मन 'इत्तेफाक'

हम बात कर रहे हैं साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म ‘इत्तेफाक' की. यह फिल्म कई मायनों में अपने समय से काफी अलग थी. सबसे खास बात यह थी कि इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था. इसके अलावा यह फिल्म बिना किसी इंटरवल के सिनेमाघरों में दिखाई गई थी. उस दौर में यह किसी बड़े रिस्क से कम नहीं था, क्योंकि दर्शक गानों और ब्रेक के आदी थे. ‘इत्तेफाक' को बनाने में ना तो बड़ा बजट लगा और ना ही लंबा समय. महज 20 दिनों के अंदर इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी. इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. फिल्म की कहानी पूरी तरह सस्पेंस और थ्रिलर पर आधारित थी, जिसने दर्शकों को आखिरी सीन तक सीट से बांधे रखा.

इत्तेफाक में नजर आई थी दमदार स्टार कास्ट

इस फिल्म में राजेश खन्ना, नंदा, बिंदु, सुजीत कुमार और मदन पुरी जैसे दमदार कलाकार नजर आए थे. सभी कलाकारों की एक्टिंग इतनी मजबूत थी कि बिना गानों के भी फिल्म दर्शकों को पूरी तरह एंटरटेन करने में कामयाब रही. यही वजह है कि ‘इत्तेफाक' को बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म माना जाता है, जिसमें ना गाना था और ना इंटरवल. फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के करीब 48 साल बाद इसका रीमेक भी बनाया गया. साल 2017 में रिलीज हुई ‘इत्तेफाक' के रीमेक में सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना अहम भूमिकाओं में नजर आए. यह फिल्म भी दो मर्डर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें यह जानने की कोशिश की जाती है कि असली कातिल कौन है.

यह भी पढ़ें: Border 2: 'घर कब आओगे' नया या पुराना वर्जन? किसे कर रहे फैंस ज्यादा पसंद

रीमेक फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम लंबाई थी. मेकर्स ने इसे ज्यादा लंबा नहीं रखा ताकि दर्शक कहीं भी बोर महसूस न करें. सस्पेंस, तेज रफ्तार कहानी और दमदार एक्टिंग के चलते यह फिल्म भी दर्शकों को पसंद आई. आज भी ‘इत्तेफाक' को बॉलीवुड की सबसे अलग और यादगार फिल्मों में गिना जाता है, जिसने यह साबित कर दिया कि सिर्फ गाने और बड़ा बजट ही नहीं, बल्कि मजबूत कहानी भी फिल्म को सुपरहिट बना सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ittefaq 1969, Rajesh Khanna Ittefaq, Ittefaq Movie Facts, Bollywood Film Without Songs, Ittefaq Rajesh Khanna Nanda
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com