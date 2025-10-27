बिग बॉस 19 से बाहर हुए बसीर अली, लोग बोले - लव एंगल ले डूबा...नेहल चुडासमा पर लगे इल्जाम

बिग बॉस 19 से रीसेंट वेकेशन ने फैन्स को नाराज कर दिया है. रियलिटी शो में कंटेस्टेंट बसीर अली और नेहल चुडासमा का सफर अचानक से खत्म हुआ. इससे ऑनलाइन शो फॉलो करने वाले फैन्स खासे नाराज हैं और अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं. दर्शकों ने सोशल मीडिया पर इस डबल एविक्शन पर सवाल उठाए हैं. कुछ ने मेकर्स पर "गलत" स्ट्रैटेजी का आरोप लगाया, जबकि दूसरों ने हैरानी जताई कि क्या बसीर ने नेहल के साथ अपने "लव एंगल" में बहुत ज्यादा उलझने के बाद अपना ध्यान खो दिया.

बसीर और नेहल के एविक्शन से फैन्स नाराज

बसीर अली और नेहल चुडासमा को रविवार के वीकेंड एपिसोड के दौरान बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. तब से, सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है और फैन्स उनके अचानक बाहर निकलने पर हैरान हैं और निराशा जाहिर कर रहे हैं.

एक ने लिखा, "चौंकाने वाला लेकिन सही. नकली लव एंगल में वह अपना खेल खो बैठा. मेकर्स उसके खेल को समझते थे." दूसरे ने लिखा, "वह एक बेहद सही प्लेयर था. पहले तीन-चार हफ्तों में, उसने वाकई अच्छा खेला और घर में रहने का पूरा हकदार था. लेकिन मैं इसे गलत एविक्शन नहीं कहूंगा, अमाल का साइडकिक बनकर और नेहल के साथ घूमने के बाद वह अपना गेम खराब कर बैठा, जिससे वह पूरी तरह से नकली लग रहा था."

एक ने कमेंट किया, "उसे जाना ही था, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन नकली लव एंगल की उसे कीमत चुकानी पड़ी और मुझे अब भी लगता है कि उसे प्रणित और गौरव से कम वोट मिलते. उसने बस कुनिका, अभिषेक, गौरव और मालती से लड़ाई की."

एक सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट किया, "दर्शक समझदार और पढ़े-लिखे हैं, उन्हें नकली लड़ाई और लव स्टोरी पता है." एक ने लिखा, "ठीक है... दोस्तों के खिलाफ गलत रुख...और नेहल के साथ लव एंगल ले डूबा."

एक ने लिखा, "खेल पर ध्यान देने के बजाय, वह लव-एंगल वाला कंटेंट बनाने में ज़्यादा रुचि रखते थे. उन्होंने रोडीज और स्प्लिट्सविला वाली स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की." कुछ सोशल मीडिया यूजर्स बसीर के शो छोड़ने से नाराज थे, एक ने लिखा, "वह टॉप 5 में आने के हकदार थे. मैं इस साल उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उनका आमल और उनके साथियों के साथ गठबंधन था... लेकिन साफ है कि उन्हें कम से कम मृदुल, नीलम और नेहल के शो छोड़ने तक वहां रहना चाहिए था."

