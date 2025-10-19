विज्ञापन

आंटी नंबर वन गाने पर गोविंदा ने किया 9 आंटियों संग डांस, फैंस बोले- आला रे आला हीरो नंबर वन आला

सुपर डांसर 5 के फिनाले से गोविंदा का डांस वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह 9 आंटियों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. 

नई दिल्ली:

सुपर डांसर 5 का फिनाले हो गया है, जिसमें आध्यश्री उपाध्याय और सुक्रिति पॉल ने विनर का खिताब अपने नाम किया और 10 लाख रुपए का प्राइज मनी भी हासिल किया है. फिनाले धमाकेदार रहा, जिसमें गोविंदा बतौर स्पेशल गेस्ट बनकर पहुंचे और सुपर डांसर 5 के फिनाले पर चार चांद लगा दिया. इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 9 आंटियों के साथ अपने फेमस गाने आंटी नंबर वन पर गोविंदा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इसका वीडियो सामने आने के बाद लोग उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. 

आंटी नंबर वन गाना 1998 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म आंटी नंबर वन का है, जिसमें गोविंदा एक लेडी के रोल में नजर आए थे. इस फिल्म के गाने पर पहले महिलाएं गोविंदा को ट्रिब्यूट करने के लिए डांस करती हुई नजर आती हैं, जिसके बाद सुपरस्टार स्टेज पर आते हैं और महिलाओं के साथ डांस करते हुए दिखते हैं. गोविंदा वाइट पैंट और टीशर्ट के साथ पीले जैकेट में नजर आ रहे हैं. 

इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस ने रिएक्शन दिया. एक यूजर ने लिखा, गोविंदा सर आला रे आला. दूसरे यूजर ने लिखा, सुपरस्टार गोविंदा. तीसरे यूजर ने लिखा, गोविंदा द मल्टीटैलेंटेड हीरो नंबर वन. चौथे यूजर ने लिखा, गोविंदा सर ऑल टाइम ग्रीन हीरो. पांचवे यूजर ने लिखा, फैमिली एंटरटेनमेंट गोविंदा सर. छठे यूजर ने लिखा, गोविंदा सर एक्सप्रेशन किंग हैं. 

गौरतलब है कि गोविंदा 90 के दशक के सुपरस्टार हैं, जिन्होंने अनाड़ी नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, हीरो नंबर वन और बेटी नंबर वन जैसी फिल्मों में काम किया. वहीं उनके गाने काफी फेमस हैं, जो आज भी सुनने को मिल जाते हैं. 

