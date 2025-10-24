विज्ञापन

गुम है किसी के प्यार में सीरियल में सई की नाक में दम करने वाली भवानी यानी किशोरी शहाणे की स्टार प्लस के शो ‘माना के हम यार नहीं’ में  धमाकेदार एंट्री होने वाली है. 

GHKKPM की भवानी का स्टार प्लस पर कमबैक, अब इस शो में आएंगी नजर, फैंस कहेंगे- अब किसकी नाक में दम...
गुम हैं किसी के प्यार में की भवानी को मिला नया शो
नई दिल्ली:

स्टार प्लस के सीरियल गुम हैं किसी के प्यार में की भवानी, जो सई की नाक में दम करके रखती थीं. का किरदार एक्ट्रेस किशोरी शहाणे ने निभाया था. इस किरदार के के लिए एक्ट्रेस को खूब सराहना मिली. जबकि कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया. हालांकि अब गुम हैं किसी के प्यार में ऑफ एयर हो चुका है. लेकिन भवानी के रोल में तो नहीं पर किशोरी शहाने एक नए अवतार में फैंस को स्टार प्लस के शो माना के हम यार नहीं में नजर आने वाली हैं, जिसमें वह दादी के किरदार में नजर आएंगी. इस नई एंट्री से खुशी और कृष्णा की जिंदगी में नया मोड़ आने वाला है. 

स्टार प्लस के आने वाले शो माना के हम यार नहीं में किशोरी शहाणे दादी के किरदार में दर्शकों के दिल जीतने के लिए तैयार हैं. एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, उनका किरदार शो की लीड जोड़ी, खुशी और कृष्णा की ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ लाएगा. हालांकि किशोरी शहाणे का ये नया किरदार दर्शकों को पसंद आता है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा. 

माना के हम प्यार नहीं की बात करें तो सीरियल में मनजीत मक्कड़, कृष्णा का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक चालाक ठग है और सही कीमत पर किसी भी रूप में ढल सकता है, जबकि दिव्या पाटिल, खुशी के किरदार में हैं, जो मेहनती लड़की हैं और कपड़े इस्त्री करके अपनी रोजी रोटी कमाती हैं. उनका अचानक होने वाला कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक ऐसी कहानी की शुरुआत करता है जो इमोशंस, ड्रामा और रियल लाइफ से जुड़े पलों से भरी है.  हर रोज़ शाम 7 बजे स्टार प्लस पर माना के हम यार नहीं  29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. 

