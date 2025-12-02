विज्ञापन

बिग बॉस 19 के फिनाले में नहीं आएंगी गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा? मृदुल तिवारी से बोलीं- मेरा मैसेज देना कि...

बिग बॉस 19 अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है, इस बीच गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मृदुल तिवारी से कहती नजर आ रही है कि वो फाइनल में अगर नहीं आई तो.

बिग बॉस 19 फिनाले में नहीं आएंगी गौरव खन्ना की वाइफ?
सलमान खान का मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 अब अपने फिनाले की और बढ़ रहा है. वीकेंड में अशनूर कौर और शाहबाज के बाहर होने के बाद अब गौरव खन्ना, मिताली चाहर, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और प्रणीत मोरे फाइनल की रेस में आगे बढ़ रहे हैं. गौरव खन्ना को फाइनल का टिकट भी मिल चुका है. हालांकि, इस बीच गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं, जिसमें वो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी से कहती नजर आ रही हैं कि अगर वो बिग बॉस के फिनाले में नहीं पहुंची तो उनका मैसेज गौरव तक पहुंचा देना. आइए आपको दिखाते हैं आकांक्षा और मृदुल का ये वायरल वीडियो.

बिग बॉस की फिनाले में नहीं पहुंचेंगी गौरव खन्ना की वाइफ

इंस्टाग्राम पर saurav_uk08 नाम से बने पेज पर मृदुल तिवारी के लाइव सेशन का एक वीडियो शेयर किया गया हैं. इस वीडियो में उनके साथ गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला भी नजर आ रही हैं. वीडियो में जब मृदुल ने फिनाले की बात की तो आकांक्षा ने कहा कि काम के प्रेशर के चलते हो सकता है कि वो बिग बॉस के फाइनल में नहीं पहुंच पाए, लेकिन मृदुल आप मेरा मैसेज गौरव को पहुंचा देना कि ये ट्रॉफी उनकी हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहती हैं कि वो फाइनल में गौरव के साथ ट्रॉफी लेकर सेलिब्रेट करें, जिस पर मृदुल ने कहा कि ट्रॉफी लेने के बाद सीधा नोएडा आ जाना, तो आकांक्षा ने भी कहा हां बिल्कुल. सोशल मीडिया पर मृदुल और आकांक्षा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं.

फाइनल की रेस में सबसे आगे गौरव खन्ना

बिग बॉस में गौरव खन्ना एक स्ट्रांग प्लेयर हैं, जो बहुत ही चालाकी से अपना खेल खेल रहे हैं और बिना गाली गलौज किए, बिना कोई ड्रामा किए भी गौरव इस शो में छाए हुए हैं. उन्हें बिग बॉस के विनर होने का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा हैं, बता दें कि बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होना है, जिसमें मौजूदा कंटेस्टेंट के साथ शो से बाहर हुए प्रतियोगी जैसे मृदुल तिवारी, अशनूर कौर, शाहबाज जैसे कई कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं, ये फाइनल काफी धमाकेदार होने वाला है. 

