नेटवर्थ में गौरव खन्ना को टक्कर देती हैं उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला, स्टाइल और ग्लैमर में बॉलीवुड की हीरोइनें भी हैं फेल

बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना ने खूब सुर्खियां बटोरी. कभी अपने एटीट्यूड तो कभी अपने फैसलों को लेकर गौरव हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं. कई बार उन्होंने बिग बॉस के घर में अपनी मैरिड लाइफ को भी डिस्कस किया है. उसके बाद से उनके फैन्स ये जानना चाहते हैं कि उनकी वाइफ कौन हैं. वो क्या करती हैं. और, सबसे बड़ी बात उनकी नेटवर्थ कितनी है. चलिए आज बताते हैं कौन हैं गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला. आपको बता दें कि बिग बॉस कंटेस्टेंट की वाइफ काफी ग्लैमरस हैं. और, अपने लुक्स से किसी को भी दीवाना बना सकती हैं.

ऐसे बनी पहचान

आकांक्षा चमोला ने टीवी इंडस्ट्री में भाग्यलक्ष्मी और स्वरागिनी जैसे शोज में एक्टिंग की है. और उनका ऑन स्क्रीन काम आज भी लोगों को याद है. भले ही वो अब लगातार टीवी पर नहीं दिखतीं, लेकिन उनका डिजिटल गेम जबरदस्त है. सोशल मीडिया पर उनकी कमाल की फैन फॉलोइंग है और इससे उन्हें लगातार ब्रांड प्रमोशंस मिलते रहते हैं. कई लाइफस्टाइल और फैशन ब्रांड अकांक्षा को परफेक्ट फेस मानते हैं. क्योंकि उनकी पर्सनालिटी कैमरे पर खूब निखरती है. इसके साथ ही आकांक्षा बिजनेस एक्टिविटीज में भी नजर आती हैं. खासतौर से अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस फोटो की वजह से वो अक्सर वायरल होती हैं.

नेटवर्थ में किसी से कम नहीं

अब बात करते हैं आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना की नेटवर्थ की. रिपोर्ट्स के अनुसार आकांक्षा चमोला की नेटवर्थ 1 से 1.5 करोड़ रुपये मानी जाती है. ये कमाई एक्टिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन और उनके निजी प्रोजेक्ट्स से आती है. अब गौरव खन्ना की बात करें तो, अनुपमा फेम इस एक्टर की नेटवर्थ करीब 7 से 10 करोड़ रुपये के बीच है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी नेटवर्थ 15 करोड़ होने का भी दावा किया गया है. टीवी इंडस्ट्री में उनकी पॉपुलैरिटी, ब्रांड डील्स और अब बिग बॉस की एंट्री ने उनकी कमाई को नई उड़ान दी है.

