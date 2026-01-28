'जिस रिश्ते की बुनियाद में सिर्फ जरूरतें हों', गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा का क्रिप्टिक पोस्ट, रिश्ते में आई दरार?

टीवी का स्टार कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला एक बार फिर चर्चा में हैं. गौरव खन्ना ने हाल ही में लगातार दो टीवी रियलिटी शो जीते हैं. वहीं आकांक्षा अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस तस्वीरों के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं. अब एक्ट्रेस ने अपने क्रिप्टिक पोस्ट से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. आकांक्षा ने यह पोस्ट रिश्तों को लेकर शेयर किया है. इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कपल को लेकर सौ तरह की बातें हो रही हैं. यहां तक कि लोग इस टीवी स्टार कपल के अलग होने की भी अटकलें लगा रहे हैं. आकांक्षा का यह क्रिप्टिक पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग कमेंट बॉक्स में इस पोस्ट की वजह भी पूछ रहे हैं.

क्या है आकांक्षा चमोला का क्रिप्टिक पोस्ट?

आकांक्षा ने बीती 27 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, 'जिस रिश्ते की बुनियाद में सिर्फ जरूरतें हों, वहां दिल हमेशा कुर्बान होता है'. इस पोस्ट के कैप्शन में आकांक्षा ने रिश्ते को लेकर इससे भी बड़ी बात लिखी है. एक्ट्रेस ने लिखा है, 'जैसे ही हमें लगा कि हम तैयार हैं, हम तैयार नहीं थे'. अब आकांक्षा के इस पोस्ट ने फैंस को हैरान कर दिया है. वहीं, गौरव के फैंस भी चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर उनके चहेते कपल के बीच क्या हो गया. वो कमेंट बॉक्स में तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं और इस बात का मतलब पूछ रहे हैं. आकांक्षा के पोस्ट पर अभी तक गौरव का कोई व्यक्तिगत पोस्ट नहीं आया है. ना ही एक्टर ने अपनी पत्नी के पोस्ट पर कोई रिएक्शन दिया है. अब कपल के फैंस क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं चलिए पढ़ते हैं.

लोगों ने किए ऐसे-ऐसे सवाल

आकांक्षा के इस क्रिप्टिक पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा है, 'यह सही कह रही हैं, इनकी जरूरतें और गौरव खन्ना की कुर्बानियां'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'लगता है इनका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है'. ऐसे कई यूजर्स हैं, 'जिन्हें यह लगता है कि आकांक्षा ने यह पोस्ट अपने अगले प्रोजेक्ट पर अटेंशन पाने के लिए किया है. वहीं, एक और यूजर लिखता है, 'गौरव खन्ना बेहतर डिजर्व करते हैं'. चौथा यूजर लिखता है, 'आपने यह किसके लिए लिखा है? आकांक्षा के पोस्ट के कमेंट बॉक्स में यूजर्स ने फायर, क्राइंग, रेड हार्ट और शॉकिंग इमोजी भी पोस्ट किये हैं. वहीं, एक और लिखता है, 'इन स्टार्स को पता होता है कि लोगों का ध्यान कैसे अपनी ओर खींचना है'. कईयों ने आकांक्षा के इस पोस्ट पर अंदाजा लगाते हुए उन्हें नए प्रोजेक्ट के लिए बधाई भी दे दी हैं

