क्या आवेज के उकसाने पर आकांक्षा चमोला ने पति गौरव खन्ना को मारी लात, लिखा- वजह पर्सनल 

बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने गुरुवार रात अपनी पत्नी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला का जन्मदिन मनाया. इस पार्टी में अभिषेक बजाज, अशनूर, अवेज दरबार और अन्य मौजूद थे.

बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने गुरुवार रात अपनी पत्नी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला का जन्मदिन मनाया. इस पार्टी में अभिषेक बजाज, अशनूर, अवेज दरबार और अन्य मौजूद थे. सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए. एक वीडियो में गौरव सलमान खान के सुपरहिट ट्रैक 'ओ ओ जाने जाना' पर आकांक्षा के साथ डांस करते दिख रहे हैं, जबकि वह गौरव के बिग बॉस 19 के को-कंटेस्टेंट अवेज दरबार और गौरव के साथ कैटरीना कैफ के 'चिकनी चमेली' पर डांस कर रही हैं. एक्ट्रेस के डांस मूव्स और जिस तरह से वह एन्जॉय कर रही थीं, उसे कई लोगों ने पसंद किया.

अब पार्टी के बाद आकांक्षा में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वह अपने पति गौरव को लात मारती दिख रही हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि आकांक्षा के अचानक  लात मारने पर गौरव बौखला जाते हैं. बाद में वह गुस्से में दिखते हैं और अपने होंठ पर लगे चोट को छुते हैं. ऐसा करने के लिए आवेज उन्हें पीछे से उकसाते हैं, लेकिन चोट लगने के बाद वह पीछे से खिसकते नजर आ रहे हैं. 

बता दें कि बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने हाल ही में अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला के लिए एक मजेदार प्री-बर्थडे बैश होस्ट किया. शानदार लाल रंग के आउटफिट में कपल ने पैपराजी के साथ फोटोज के लिए पोज दिए.  
 

