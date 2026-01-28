विज्ञापन

अफगान जलेबी गाने से मिली शोहरत, फेम गुरुकुल में अरिजीत सिंह को हराया, 21 साल बाद कहां हैं काजी तौकीर?

साल 2005 में अरिजीत सिंह ने सिंगिंग रियलटी शो फेम गुरुकुल में भाग लिया था. इस शो के टॉप 5 में भी अरिजीत अपनी जगह नहीं बना पाए थे. इस शो के विनर कश्मीर के काजी तौकीर थे. काजी के साथ-साथ रूपरेखा बनर्जी भी इस शो की विनर बनी थीं.

जानें अब कहां है फेम गुरुकुल के विनर काजी तौकीर

अरिजीत सिंह ने बीती 27 जनवरी की रात को सोशल मीडिया पर आकर ऐलान किया कि वह अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे. सिंगर के इस ऐलान के बाद से उनके लाखों-करोड़ों फैंस के बीच खलबली मच गई है. ना सिर्फ फैंस बल्कि कुमार सानू और श्रेया घोषाल जैसे दिग्गज सिंगर भी उनके इस फैसले से हैरान हैं. अरिजीत अपनी आवाज से पहचान जाते हैं और उनकी आवाज अब ग्लोबल स्टेज पर भी गूंजती है, लेकिन अरिजीत ने अपने इस फैसले से सब सूना-सूना कर दिया. सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल से अपनी शुरुआत करने वाले अरिजीत इस शो को तो नहीं जीत पाए थे, लेकिन देश और दुनिया का दिल उन्होंने जरूर जीत लिया. क्या आप जानते हैं अरिजीत सिंह जैसे शानदार सिंगर को फेम गुरुकुल में हराने वाले सिंगर कौन हैं और अब कहां हैं. अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं.

अरिजीत सिंह को हराने वाला सिंगर काजी तौकीर 

साल 2005 में अरिजीत सिंह ने सिंगिंग रियलटी शो फेम गुरुकुल में भाग लिया था. इस शो के टॉप 5 में भी अरिजीत अपनी जगह नहीं बना पाए थे. इस शो के विनर कश्मीर के काजी तौकीर थे. काजी के साथ-साथ रूपरेखा बनर्जी भी इस शो की विनर बनी थीं. इसमें 16 कंटेस्टेंट ने भाग लिया था. काजी तौकीर इस शो के बाद ज्यादा प्रोजेक्ट में नहीं दिखे और सिंगिंग की दुनिया में गुमनाम सितारे बन गए. साल 2005 में ही उन्हें कुछ गाने मिले, जिसमें कुछ रीमिक्स भी शामिल थे. वहीं, साल 2009 में वह टीवी रियलिटी शो सरकार की दुनिया में दिखे.

आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2015 में रिलीज हुई सैफ अली खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म फैंटम के सॉन्ग 'अफगान जलेबी' में कैटरीना कैफ के साथ नाच रहे शख्स काजी तौकीर हैं. यह आखिरी बार है जब वह पर्दे पर नजर आए थे. बीते दस साल से वह कहां चलिए जानते हैं.

अब कहां हैं काजी तौकीर?

काजी तौकीर अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 161 हजार फॉलोअर्स हैं. काजी और अरिजीत सिंह ने साल 2024 में वीडियो कॉलिंग पर हुई अपनी बातचीत का वीडियो शेयर किया था. दरअसल, नवंबर 2024 में अरिजीत सिंह कश्मीर में अपने एक कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे और यहां काजी भी नजर आए थे. अब काजी कश्मीर में हैं और वहां छोटे-मोटे इवेंट में गाना गाते हैं. वह यहां कई शो भी करते हैं और उनकी वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं. इसी के साथ काजी अपनी मजेदार वीडियो भी फैंस संग शेयर करते रहते हैं. काजी के इंस्टा अकाउंट पर बर्फीली वादियों में गाने की वीडियो हैं. काजी भले ही फेम गुरुकुल जीत गए, लेकिन फेम अरिजीत सिंह ले गए. आज काजी को सब भूल चुके हैं और अरिजीत को कोई भुलाना नहीं चाहता.

