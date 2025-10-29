1324 एपिसोड और हंसी से लोटपोट कर देगा ये सीरियल, मनोरंजन में पुष्पा और सैयारा को भी छोड़ चुका है पीछे- जानें कैसे?

विज्ञापन

टीवी की दुनिया में बहुत सारे शो आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दर्शकों के दिलों में ऐसी यादें छोड़ जाते हैं. जो कभी धुंधली नहीं पड़तीं. ऐसा ही एक कॉमेडी शो है जिसने अपने 1,324 एपिसोड तक दर्शकों को हंसी से लोटपोट किया.

नई दिल्ली:

टीवी की दुनिया में बहुत सारे शो आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दर्शकों के दिलों में ऐसी यादें छोड़ जाते हैं. जो कभी धुंधली नहीं पड़तीं. ऐसा ही एक कॉमेडी शो है जिसने अपने 1,324 एपिसोड तक दर्शकों को हंसी से लोटपोट किया. आज जब OTT प्लेटफॉर्म्स और बड़े बजट की फिल्मों का दौर है. तब भी ये शो अपनी अनोखी कॉमिक टाइमिंग, मस्ती भरे किरदारों और देसी तड़के के कारण दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है. इस शो ने ये साबित कर दिया कि मनोरंजन के लिए सिर्फ ग्लैमर या एक्शन ही जरूरी नहीं है. एक असली हंसी और दिल से जुड़ा कंटेंट ही काफी है.

हंसी की पुलिस और मस्ती से भरा थाना

हम जिस शो की बात कर रहे हैं, उसका नाम है एफआईआर. ये सीरीज एक ऐसे पुलिस थाने की कहानी है जहां अपराध से ज्यादा कॉमेडी होती है. हर केस के साथ शुरू होती है हंसी की नई कहानी. और दर्शक हर बार कुछ नया देखने की उम्मीद लेकर बैठते हैं. इस शो की जान है इसकी मुख्य किरदार इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला. जो अपनी झन्नाटेदार डायलॉग डिलीवरी और हरियाणवी तेवर से हर सीन में जान डाल देती हैं. उनके साथ बिल्लू, गोपी और गज्जू जैसे सह-कलाकार शो की कॉमिक टाइमिंग को और मजेदार बना देते हैं. ये किरदार इतने पॉपुलर हुए कि आज भी सोशल मीडिया पर इनके डायलॉग्स और मीम्स वायरल होते रहते हैं.

रेटिंग में आगे, एंटरटेनमेंट में सबसे ऊपर

मनोरंजन की इस रेस में जहां बड़ी फिल्में भी पीछे रह गईं. वहीं इस शो ने कमाल कर दिखाया. ‘पुष्पा 2' की IMDB रेटिंग 6.1/10 और ‘सैयारा' की 6.3/10 पर सिमट गई. जबकि इस कॉमेडी शो को 7.8/10 की रेटिंग मिली है. ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि दर्शकों का प्यार और विश्वास है. 1,324 एपिसोड के लंबे सफर में इस शो ने हर उम्र के दर्शकों को जोड़कर रखा. यही वजह है कि आज भी जब पुराने एपिसोड टीवी या ऑनलाइन चलते हैं. दर्शक उन्हें उसी उत्साह से देखते हैं.

