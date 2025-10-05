विज्ञापन

कभी महीने में कमा रहा था तीन हजार, KBC 17 में 50 लाख जीत ले गया किसान, 7 साल से कर रहा था तैयारी
KBC 17 की शान बना किसान
नई दिल्ली:

महाराष्ट्र के एक किसान, जिसकी बाढ़ में फसल बर्बाद हो गई थी, ने अमिताभ बच्चन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में एक नई शुरुआत की है. छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण कस्बे के एक छोटे किसान कैलाश कुंतेवार ने इस लोकप्रिय टेलीविजन शो में 14 सवालों के सही जवाब देकर 50 लाख रुपये जीते. कुंतेवार के पास सिर्फ दो एकड़ जमीन है और वह अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं. पिछले कुछ वर्षों में, उन्हें सूखे, बाढ़ और फसल की बर्बादी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण उन्हें अक्सर दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ी है. लेकिन उस मुश्किल समय में, एक सपना उन्हें आगे बढ़ाता रहा, वह था केबीसी के मंच तक पहुंचना.

कुंतेवार ने एनडीटीवी से कहा, "50 लाख रुपये जीतने की खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती. हम जैसे लोगों के लिए इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनना भी अविश्वसनीय लगता है."

उन्होंने याद किया कि कैसे सालों पहले केबीसी तक का उनका सफर शुरू हुआ था. उनका सफर 2015 में शुरू हुआ जब उन्होंने अपना पहला मोबाइल फोन खरीदा. "मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था और जो कुछ भी पढ़ता या सुनता था उसे याद रखने की आदत थी" उन्होंने कहा. "2015 में, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा और YouTube पर केबीसी के एपिसोड देखने शुरू किए. पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है. मुझे नहीं लगता था कि सवालों के जवाब देकर कोई पैसे कमा सकता है."

2018 में यह बदल गया जब कुंतेवार ने शो में हिंगोली जिले के एक कंटेस्टेंट को देखा. उन्होंने कहा, "मैंने उसे फेसबुक पर खोजा, उसका नंबर ढूंढा और उससे बात की. उसने मुझे बताया कि यह सब सच है, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सचमुच पैसे कमा सकते हैं."

खेतों में काम करते कुंतेवार

तब से, कुंतेवार ने खुद को सीखने के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने कहा, "खेती में घंटों काम करने के बाद भी, मैं घर लौटकर कम से कम एक घंटा YouTube पर सामान्य ज्ञान के कार्यक्रम देखता था. मैंने इसे एक आदत बना लिया." "समय के साथ, इसी अभ्यास ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है."

सात साल की लगन के बाद, इस साल आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई जब वह केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचे और 50 लाख रुपये जीते. यह पूछे जाने पर कि वह इनामी राशि का क्या करेंगे, कुंतेवार ने कहा, "हम कोई भी फैसला लेने से पहले शांति से सोचेंगे. हमारे बच्चों की शिक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता रहेगी. एक बार यह सुनिश्चित हो जाए, तो हम देखेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं."

कुंतेवार लगभग 3,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं. एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते, उनका सपना अपने दोनों बेटों को क्रिकेटर बनाना है. कुंतेवार ने 14 प्रश्नों को सही ढंग से हल किया और 50 लाख रुपये जीत लिए. 1 करोड़ रुपये के लिए 15वें प्रश्न के आने तक सब कुछ ठीक लग रहा था. कुंतेवार ने पहले "वीडियो कॉल अ फ्रेंड" लाइफलाइन का इस्तेमाल किया. फिर भी जवाब पर भरोसा नहीं था. इसलिए उन्होंने अगली बार 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया. फिर भी कनफर्म ना होने पर उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया. ऐसा करके, वह केबीसी 17 से 50 लाख रुपये लेकर चले गए.

