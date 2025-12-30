विज्ञापन

प्रियंका की 'नागिन 7' की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश, एकता कपूर के शो के लिए वसूल रहीं मोटी रकम

नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री और उनकी मोटी फीस ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. जानिए हर एपिसोड के लिए कितना चार्ज कर रही हैं ..

नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी के साथ करण कुंद्रा भी लीड रोल में हैं.

एकता कपूर के बहुचर्चित शो नागिन के सातवें सीजन (Nagin Season 7) का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ऐसे में शो का प्रीमियर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें फेमस टीवी एक्टर प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar) लीड रोल में हैं. इसके बाद से दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा प्रियंका की एक्टिंग की नहीं, बल्कि उनकी भारी-भरकम फीस की हो रही है. ऐसे में चलिए जानते हैं प्रियंका इस शो के लिए कितनी फीस ले रही हैं...

नागिन 7 की प्रियंका की फीस

सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रियंका चाहर चौधरी 'नागिन 7' के एक एपिसोड के लिए करीब 1.5 लाख रुपये चार्ज कर रही हैं. अगर हम प्रियंका के पुराने रिकॉर्ड को देखें, तो 'बिग बॉस 16' के दौरान उनकी एक हफ्ते की कमाई 5 लाख रुपये के आसपास थी, जो शो के फिनाले तक पहुंचते-पहुंचते 10 लाख रुपये प्रति हफ्ता हो गई थी. हालांकि, फीस को लेकर अभी तक मेकर्स या प्रियंका की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है.

क्या है नागिन 7 की कहानी

बता दें नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी के साथ करण कुंद्रा भी लीड रोल में हैं. इस सीजन में करण कुंद्रा एक प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं. कहानी में दिखाया जाएगा कि प्रोफेसर अपनी रिसर्च के दौरान एक बड़ी सच्चाई का पता लगाता है. रिसर्च में खुलासा होता है कि देश को आने वाली मुसीबतों से सिर्फ नागलोक की रानी ही बचा सकती है. यहीं से शुरू होगा प्रियंका यानी नई नागिन का सफर.

जब से नागिन 7 का टीजर आउट हुआ, सोशल मीडिया पर प्रियंका चाहर चौधरी ट्रेंड करने लगीं.फैंस उन्हें इस नए अवतार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. 'उड़ारियां' और 'बिग बॉस' के बाद प्रियंका की फैन फॉलोइंग जबरदस्त बढ़ी है, जिसका फायदा शो को मिलना तय है. अब देखना यह होगा कि क्या प्रियंका पिछली नागिनों (मौनी रॉय और तेजस्वी प्रकाश) का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी या नहीं.

Naagin 7, Priyanka Chahar Choudhary, Priyanka Chahar Choudhary Fees, Karan Kundrra Naagin 7, Ekta Kapoor
