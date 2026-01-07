क्या गोवा में मिस्ट्री गर्ल के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं कार्तिक आर्यन, लीक तस्वीरों पर बोलीं करीना- मैं उन्हें नहीं जानती

विज्ञापन

नई दिल्ली:

कार्तिक आर्यन की गोवा वेकेशन की तस्वीरें वायरल होने के बाद वह ऑनलाइन चर्चा का केंद्र बन गए हैं. एक Reddit थ्रेड के बाद इंटरनेट पर हलचल मच गई, जिसमें कार्तिक को एक "मिस्ट्री वुमन" से जोड़ा गया था. आखिरकार, उस मिस्ट्री वुमन की पहचान हो गई है और उसने अपने इंस्टाग्राम बायो को अपडेट करके चल रही चर्चा पर विराम लगा दिया है. मिस्ट्री वुमन का नाम करीना हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा, "मैं कार्तिक को नहीं जानती, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, मैं अपने परिवार के साथ छुट्टी पर हूं."

कौन हैं करीना कुबिलियूट?

करीना कुबिलियूट लिथुआनियाई मूल की 18 साल की छात्रा हैं, जो फिलहाल UK में पढ़ाई कर रही हैं. हालांकि कुछ Reddit यूजर्स ने उन्हें ग्रीस का भी बताया है. इन दोनों में से किसी भी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Reddit थ्रेड में क्या दावा किया गया था

अफवाहें तब फैलीं, जब सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने वाले यूजर्स ने कार्तिक और करीना द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में साफ समानताएं बताईं. यूजर्स ने एक जैसे बीच लाउंजर, मिलते-जुलते तौलिए के पैटर्न और दोनों तस्वीरों के बैकग्राउंड में एक वॉलीबॉल कोर्ट भी देखा. Reddit पर स्क्रीनशॉट की बाढ़ आ गई और कई लोगों ने कहा कि वे एक साथ छुट्टियां मना रहे थे. हालांकि कार्तिक ने अभी तक ऑनलाइन चर्चा पर कोई जवाब नहीं दिया है.

कार्तिक आर्यन वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर हाल ही में अनन्या पांडे के साथ फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में दिखे थे. यह फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. अगली बार वह फिल्म 'नागजिला: नाग लोक का पहला कांड' और अनुराग बसु की अगली रोमांटिक फिल्म में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ श्रीलीला भी होंगी. अपुष्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, बाद वाली फिल्म का अस्थायी टाइटल 'तू मेरी ज़िंदगी' है.

