दिया और बाती हम की मीनाक्षी की 10 फोटो, संध्या बींदणी की देवरानी ने घटाया 17 किलो वजन, 5वीं देख होंगे हैरान

टीवी सीरियल दीया और बाती हम में मीनाक्षी राठी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी तो आपको याद होगी, आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें.

दीया और बाती हम की संध्या बींदणी की देवरानी की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

स्टार प्लस का फेमस शो दीया और बाती हम टीवी इंडस्ट्री के सबसे फेमस शो में से एक माना जाता है, जिसमें संध्या बींदणी के रूप में दीपिका सिंह और सूरज राठी के रोल में अनस रशीद नजर आए थे, जबकि संध्या की देवरानी का किरदार मीनाक्षी राठी उर्फ कनिका माहेश्वरी ने निभाया था. नेगेटिव रोल में भी उन्हें खूब पसंद किया गया था, लेकिन इतने साल बाद उनका लुक कितना बदल गया हैं, आइए देखते हैं 10 फोटो में.

कनिका माहेश्वरी टीवी इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस हैं, जो टीवी सीरियल दीया और बाती हम में मीनाक्षी राठी और तू सूरज में सांझ पिया जी सीरियल में भी नजर आई थीं.

संध्या बींदणी की देवरानी के रूप में उन्हें खूब पसंद किया गया था, जिसमें उनका किरदार तो नेगेटिव था लेकिन उनकी कॉमेडी टाइमिंग गजब की थी और फैंस उन्हें खूब पसंद करते थे.

कनिका माहेश्वरी ने अपने एक्टिंग करियर में कहानी घर घर की, राजा की आएगी बारात, कभी आए ना जुदाई, विरासत जैसे सीरियल में काम किया हैं.

कनिका को बेहतरीन एक्टिंग के लिए 2012-13 में जी गोल्ड अवार्ड से भी नवाजा जा चुका हैं.

छोटे पर्दे पर कनिका फिलहाल एक्टिव नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो खूब एक्टिव रहती हैं.

इंस्टाग्राम पर उनके चार लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनके लिए वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

कनिका अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर खूब सुर्खियों में रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले कुछ समय में उन्होंने 17 किलो वजन घटाया, उसके बाद फैन उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे थे.

आखिरी बार कनिका को टीवी सीरियल वो दिल दिया गल्ला में देखा गया था, जिसमें उन्होंने निमृत का किरदार निभाया था.

कनिका की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो 2012 में उन्होंने बिजनेसमैन अंकिर घई से शादी की.

2015 में उनके बेटे का जन्म हुआ, जिसके साथ वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

एक्टिंग के अलावा कनिका माहेश्वरी स्टोरी टेलिंग और लाइफ कोच के रूप में भी काम करती हैं, जिससे जुड़े अपडेट वो अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करती हैं. 

