'शक्तिमान' और 'दिया और बाती हम' की एक्ट्रेस ने छोड़ी एक्टिंग, बनी संन्यासी, भिक्षा मांगकर करती हैं गुजारा

अभिनय जगत के कई स्टार्स हैं, जो वैराग की दुनिया में जा चुके हैं. इसमें एक नाम टीवी की टॉप एक्ट्रेस नुपुर अलंकार का भी शामिल है. एक दौर था, जब वह टीवी पर अपने अभिनय से राज करती थीं. लोग उनकी एक्टिंग के साथ-साथ उनकी खूबसूरती के भी कायल थे, लेकिन अच्छा-खासा एक्टिंग करियर छोड़ वह संन्यासी बन गईं. उनको वैराग की दुनिया में गए तीन साल बीत गए हैं और अब तो लोग उन्हें भूल भी चुके हैं. चलिए हम आपको बताते हैं नुपुर अलंकार का टीवी पर क्या जलवा था.

तीन साल पहले छोड़ी एक्टिंग

एक्टिंग छोड़ने वाले स्टार्स में कई एक्ट्रेस के नाम शामिल हैं, लेकिन नुपुर का नाम अब कोई नहीं जानता. नुपुर ने अपने टीवी करियर में 157 शोज किए थे. हर शो में उनका काम बेहतरीन होता था और एक दिन अचानक एक्टिंग छोड़ी और संन्यासी बनने का फैसला ले लिया. नुपुर के संन्यासी बनने के फैसले ने उनके अपने और फैंस शॉक्ड हो गए थे. साल 2022 ही नुपुर ने एक्टिंग से किनारा कर लिया था. इंडस्ट्री छोड़ने के साथ-साथ नुपुर ने अपने पति को भी छोड़ दिया था. नुपुर ने पति को शादी के 20 साल बाद छोड़ा था. अब नुपुर का सारा समय भगवान की भक्ति में बीतता है.

भिक्षा मांगकर किया गुजारा

संन्यासी बनने के बाद नुपुर ने भिक्षा मांग कर खाना शुरू कर दिया. एक्ट्रेस का मानना है कि वो संन्यासी नहीं जिसने भिक्षा मांगकर ना खाया हो. नुपुर ने भिक्षा मांगने की अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. इन तस्वीरों में देखा जा सकता था कि एक्ट्रेस को छह लोगों से भीख भी मिली थी और यह उनके भिक्षा मांगने का पहला दिन था. एक्ट्रेस के एक्टिंग वर्कफ्रंट की बात करें तो वह दीया और बाती हम, शक्तिमान, घर की लक्ष्मी बेटियां, सांवरिया और राजाजी जैसे पॉपुलर शो में काम कर चुकी हैं. एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने 27 साल गुजारे और फिर संन्यास की दुनिया को चुना.