कैंसर से जूझ रहीं दीपिका कक्कड़ पति के बर्थडे पर हुईं भावुक, अस्पताल की फोटो शेयर कर बोलीं- झोली खाली है हमारी

टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ इस समय जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. एक तरफ वह गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं तो दूसरी तरफ परिवार भी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है. ऐसे कठिन समय के बीच 20 जून को पति शोएब इब्राहिम के जन्मदिन पर दीपिका ने एक भावुक पोस्ट साझा कर अपने दिल की बात कही. अस्पताल के वेटिंग एरिया में क्लिक की गई एक तस्वीर के साथ उन्होंने शोएब को अपना सबसे बड़ा सहारा, ताकत और सुकून बताया. दीपिका के शब्दों ने फैंस को भावुक कर दिया और सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से चर्चा का विषय बन गई.

पति के जन्मदिन पर छलका दीपिका का दर्द

दीपिका कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शोएब इब्राहिम के साथ एक खास तस्वीर साझा की. तस्वीर किसी ग्लैमरस सेलिब्रेशन की नहीं, बल्कि अस्पताल के माहौल की थी, जहां दोनों साथ बैठे नजर आए. फोटो के साथ अभिनेत्री ने एक भावुक संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जिंदगी की हर मुश्किल का सामना वह इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि शोएब हमेशा उनके साथ खड़े हैं.

दीपिका ने अपने संदेश में पति को अपनी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा सपोर्ट और सुकून बताया. उन्होंने यह भी लिखा कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनकी हर दुआ में शोएब का नाम शामिल है. इस पोस्ट ने फैंस का दिल छू लिया.

एक साथ कई मुश्किलों का सामना कर रहा है परिवार

पिछले कुछ समय से दीपिका और उनका परिवार लगातार चुनौतियों से गुजर रहा है. अभिनेत्री ने हाल ही में अपने स्वास्थ्य को लेकर जानकारी साझा की थी. इलाज के तहत उनकी सर्जरी हो चुकी है और अब वह आगे की मेडिकल प्रक्रियाओं से गुजर रही हैं. इसके अलावा उन्हें इलाज के बाद कुछ शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है.

इसी बीच शोएब इब्राहिम के पिता की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. ऐसे में शोएब एक साथ पिता और पत्नी दोनों का ख्याल रख रहे हैं. परिवार के लिए यह समय भावनात्मक और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.

‘ससुराल सिमर का' के सेट पर शुरू हुई थी प्रेम कहानी

दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाती है. दोनों की मुलाकात लोकप्रिय शो ससुराल सिमर का के सेट पर हुई थी. साथ काम करते-करते दोनों करीब आए और कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद शादी का फैसला किया. साल 2018 में दोनों ने शादी की और तब से एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़े हैं. आज जब जिंदगी ने उनके सामने कई कठिन परीक्षाएं रख दी हैं, तब भी दोनों का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देता है.

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