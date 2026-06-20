45 साल की श्वेता तिवारी बनीं गुलाबी, पिंक बनारसी साड़ी में शेयर की चार फोटो, फैंस बोले- 25 साल की बेटी भी फेल

श्वेता तिवारी का नाम टीवी इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में लिया जाता है. छोटे पर्दे पर उन्होंने जिस तरह की सफलता हासिल की, वह किसी सपने से कम नहीं थी. खासकर ‘कसौटी जिंदगी की' में प्रेरणा शर्मा के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि टीवी के साथ-साथ श्वेता ने फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई. हिंदी, भोजपुरी और क्षेत्रीय सिनेमा की कई फिल्मों में नजर आने वाली अभिनेत्री ने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए. हाल के वर्षों में वह अजय देवगन स्टारर ‘सिंघम अगेन' में भी दिखाई दीं. इसके बावजूद फिल्मों में उन्हें वह मुकाम नहीं मिला, जो टीवी ने उन्हें दिलाया था.

छोटे पर्दे की स्टार, बड़े पर्दे पर भी किया काम

टेलीविजन में सफलता हासिल करने के बाद श्वेता तिवारी ने फिल्मों की ओर भी रुख किया. उन्होंने ‘मदहोशी', ‘आबरा का डाबरा', ‘बिन बुलाए बाराती', ‘मिले ना मिले हम' और ‘मैरिड 2 अमेरिका' जैसी फिल्मों में अभिनय किया. इसके अलावा उन्होंने भोजपुरी और अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया. हालांकि इनमें से अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ सकीं, लेकिन श्वेता ने लगातार नए अवसरों को स्वीकार किया और अपनी अभिनय क्षमता को अलग-अलग माध्यमों में आजमाया.

क्षेत्रीय सिनेमा से लेकर नई फिल्मों तक जारी रहा सफर

श्वेता तिवारी ने सिर्फ हिंदी फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा. वह ‘देवरू', ‘सलतनत', ‘मित्रां दा ना चलदा' और ‘बेनी एंड बबलू' जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रहीं. इन प्रोजेक्ट्स के जरिए उन्होंने अलग-अलग दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाई. भले ही फिल्मों में उनकी मौजूदगी टीवी जितनी चर्चा में नहीं रही, लेकिन उन्होंने मनोरंजन जगत में अपनी सक्रियता बनाए रखी. यही वजह है कि वह समय-समय पर नए प्रोजेक्ट्स में नजर आती रहती हैं.

टीवी की लोकप्रियता आज भी कायम

फिल्मों में अपेक्षित सफलता न मिलने के बावजूद श्वेता तिवारी की लोकप्रियता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. टीवी शो, रियलिटी प्रोग्राम और सोशल मीडिया के जरिए वह लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं. उनकी फिटनेस, स्टाइल और प्रोफेशनल लाइफ अक्सर चर्चा का विषय बनती है. यही कारण है कि दो दशक से अधिक समय बाद भी श्वेता तिवारी दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं. छोटे पर्दे पर मिली उनकी सफलता आज भी उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है.

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