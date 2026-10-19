दीपिका कक्कड़ ने की स्क्रीन पर वापसी, पोस्ट में छलका दर्द बोलीं- मैं डरी हुई थी कि परफॉर्म कर पाउंगी या नहीं

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपनी सेहत से जुड़ी मुश्किलों के बीच एक बार फिर कैमरे के सामने वापसी की है. उन्होंने अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ म्यूजिक वीडियो 'मेहंदी से लिख दे मेरा नाम' में काम किया है. दीपिका ने इंस्टाग्राम पर म्यूजिक वीडियो की कुछ झलकियां शेयर करते हुए बताया कि शुरुआत में वह इस गाने को लेकर काफी घबराई हुई थीं. उन्हें डर था कि क्या वह पहले की तरह परफॉर्म कर पाएंगी. हालांकि शोएब ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया.

दीपिका ने लिखा, "मैंने हर पल को इंजॉय किया. तैयार होने से लेकर कैमरे के सामने आने तक और लंबे समय बाद डांस करने तक. यह सब मेरे लिए आसान नहीं था. मैं डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि क्या मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी और गाने की जरूरतों के मुताबिक काम कर पाऊंगी."

उन्होंने बताया कि शोएब हमेशा की तरह चट्टान बनकर उनके साथ खड़े रहे और लगातार उन्हें विश्वास दिलाते रहे कि उनका असली स्थान कैमरे के सामने ही है. वह मुझसे बार-बार कहते रहे, 'वन्स ए स्टार, ऑलवेज ए स्टार'. यह कहने वाले शोएब ही थे. 'ससुराल सिमर का' फेम एक्ट्रेस ने बताया कि शोएब ने सारा दबाव खुद पर ले लिया ताकि वह बिना किसी स्ट्रेस के अपने काम को इंजॉय कर सकें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे. दीपिका ने लिखा, "शोएब ने इस बात का ध्यान रखा कि मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल सही हो. शायद यही वजह है कि मैं अपना अब तक का सबसे बेहतरीन म्यूजिक वीडियो दे पाई."

दीपिका ने गाने को मिल रहे प्यार और तारीफों के लिए भी फैन्स को थैंक्यू कहा. उन्होंने कहा, "आप सभी ने मुझे जो प्यार, अपनापन और तारीफ दी है, वह मेरे लिए बहुत मायने रखती है. 'मेहंदी से लिखदे मेरा नाम' को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया. यह गाना हमेशा मेरे लिए बेहद खास रहेगा." पोस्ट के आखिर में दीपिका ने शोएब को खुद की तारीफ करने के लिए कहा और लिखा, "हमने यह कर दिखाया." दीपिका की इस पोस्ट पर शोएब इब्राहिम ने लाल दिल वाली इमोजी के साथ रिएक्शन दिया.

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