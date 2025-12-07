देवों के देव महादेव एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया 33 की उम्र में बनीं मां, शेयर की बेटी की पहली फोटो

एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया, जो देवों के देव महादेव में पार्वती के किरदार के लिए पॉपुलर हैं. वह 33 साल की उम्र में बेटी की मां बन गई हैं. एक्ट्रेस ने बेटी की पहली तस्वीर फैंस के साथ शेयर की है. फोटो में कपल हाथ में बेटी के पैर दिखाते हुए नजर आ रहा है. फोटो को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 5.12.2025. हमारा सबसे प्यारा और सबसे बड़ा आशीर्वाद. वह आ गई है और वह हमारी पूरी दुनिया बन गई है. इसके साथ एक्ट्रेस ने ढेर सारी इमोजी शेयर की है.

इससे पहले सोनारिका भदौरिया का मैटरनिटी फोटोशूट काफी चर्चा में रहा था, जिसमें वह बेहद स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज में नजर आई थीं. उन्होंने ब्राउन कलर की नेट वाली ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी थी, जिसमें उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा था. फोटोज में वह कभी साइड पोज दे रही हैं तो कभी अपना बेबी बंप प्यार से सहलाती हुई नजर आई थीं.

