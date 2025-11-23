देवों के देव महादेव की 'पार्वती' सोनारिका भदौरिया का मेटरनिटी फोटोशूट वायरल, बेबी बंप के साथ दिए ऐसे पोज

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं. ‘देवों के देव महादेव' में पार्वती का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली यह खूबसूरत एक्ट्रेस इन दिनों अपने मैटरनिटी फोटोशूट की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई हैं. सोशल मीडिया पर उनके लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनके नए लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे. कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें तस्वीरों पर आपत्ति है.

इस फोटोशूट में सोनारिका ने बेहद स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज अपनाया है. उन्होंने ब्राउन कलर की नेट वाली ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी है, जिसमें उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा है. इस ड्रेस में वह न सिर्फ खूबसूरत लग रही हैं, बल्कि मां बनने की खुशी भी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है. फोटोज में वह कभी साइड पोज दे रही हैं तो कभी अपना बेबी बंप प्यार से सहला रही हैं. इन तस्वीरों को देखकर फैंस भावुक भी हो रहे हैं और लगातार कमेंट्स कर रहे हैं.

गौरतलब है कि सोनारिका भदौरिया हमेशा से अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं. चाहे बिकिनी लुक हो या फिर साड़ी में देसी अवतार, हर बार उन्होंने अपने फैंस को हैरान किया है. प्रेग्नेंसी के दौरान भी उन्होंने अपने स्टाइल स्टेटमेंट से समझौता नहीं किया और एक के बाद एक शानदार फोटोशूट करवाए हैं. पहले भी उन्होंने कई मैटरनिटी शूट करवाए थे जो खूब वायरल हुए थे, लेकिन इस बार का लुक सबसे बोल्ड और हॉट माना जा रहा है.

सोनारिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ की झलकियां फैंस के साथ लगातार शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने पति विकास पारिक के साथ प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट भी की थी, जिसके बाद से उनके फैंस बेसब्री से उनके अपडेट्स का इंतजार करते हैं. फिलहाल सोनारिका का यह नया मैटरनिटी फोटोशूट इंटरनेट पर छाया हुआ है और हर तरफ बस उनकी ही बात हो रही है.