देवों के देव महादेव की माता पार्वती बनने वाली हैं मां, पति के साथ फोटो शेयर कर फैंस को दी खुशखबरी 

एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया 'देवों के देव महादेव' शो में पार्वती के रोल में नजर आई थीं. अब वह मां बनने वाली हैं. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खुशखबरी उन्होंने साझा की.

नई दिल्ली:

एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया 'देवों के देव महादेव' शो में पार्वती के रोल में नजर आई थीं. अब वह मां बनने वाली हैं. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खुशखबरी उन्होंने साझा की. अपने मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हमारा अब तक का सबसे बड़ा एडवेंचर." भदौरिया तस्वीरों में अपना प्यारा सा बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नज़र आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वह अपनी प्रेग्नेंसी की दूसरी तिमाही में हैं. तस्वीरों में सोनारिका सफ़ेद लेस वाली ड्रेस पहने हुए अपने पति के साथ विशाल समुद्र के मनोरम दृश्य के सामने पोज़ देती नज़र आ रही हैं.

होने वाले माता-पिता एक-दूसरे का हाथ थामे रोमांटिक पोज़ देते हुए अपनी खुशखबरी का इज़हार करते नज़र आ रहे हैं, बता दें कि सोनारिका भदौरिया ने फरवरी 2024 में बिज़नेसमैन विकास पाराशर से शादी की थी. यह कपल का पहला बच्चा है.  विकास और सोनारिका लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे. कपल ने की शादी में केवल उनके करीबी परिवार और दोस्त ही शामिल हुए थे.

शादी के बाद, सोनारिका ने काम से ब्रेक ले लिया था. सोनारिका भदौरिया ने साल 2011 में "तुम देना साथ मेरा" शो से टेलीविज़न पर शुरुआत की थी. लेकिन "देवों के देव...महादेव" शो में देवी पार्वती के उनके किरदार ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाई. उनके चेहरे की मासूमियत को दर्शकों ने देवी पार्वती के रोल में काफी पसंद किया. 

वहीं वह "जादूगाडु" और "ईदो रकम आदो रकम" जैसी तेलुगु फिल्मों में भी नज़र आईं. फिल्मों में काम करने के बाद एक्ट्रेस ने पृथ्वी वल्लभ, दास्तान-ए-मोहब्बत सलीम अनारकली और इश्क में मरजावां से टेलीविजन पर वापसी की.

