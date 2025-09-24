देवों के देव...महादेव की माता पार्वती सोनारिका भदौरिया की 10 तस्वीरें, 5वीं में दिखेगी डिवाइन ब्यूटी





- देवों के देव...महादेव में देवी पार्वती के किरदार के अलावा सोनारिका भदौरिया ने 'पृथ्वी वल्लभ - इतिहास भी रहस्य भी', 'दास्तान-ए-मोहब्बत सलीम अनारकली' जैसे पॉपुलर शो किए हैं. इसी के साथ उन्होंने फिल्म स्पीडुन्नोडु ( Speedunnodu) और ईदो रकम आदो रकम (Eedo Rakam Aado Rakam) में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है.





- बताया जाता है, सोनारिका भदौरिया ने 'देवों के देव...महादेव' शो, इसलिए छोड़ा था, क्योंकि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं की गई थी. जिसे लेकर उनका विवाद निर्माताओं के साथ हुआ था.





- सोनारिका भदौरिया ने नागा शौर्य के साथ तेलुगु फिल्म जादूगाड़ू से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. जिसमें एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था.





- सोनारिका भदौरिया ने 9 साल के रिश्ते के बाद 18 फरवरी 2024 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकास पाराशर से शादी की.





- सोनारिका भदौरिया की शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी का पूरा समारोह नाहरगढ़ पैलेस, रणथंभौर में हुआ था.





- अपनी एक्टिंग और पॉपुलैरिटी के चलते सोनारिका भदौरिया को 'Times Most Desirable Women on TV' में 2017 में छठा और 2018 में नौवां स्थान मिला था.



