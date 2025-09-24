विज्ञापन

देवों के देव...महादेव की माता पार्वती सोनारिका भदौरिया की 10 तस्वीरें, 5वीं में दिखेगी डिवाइन ब्यूटी

सोनारिका भदौरिया राजपूत वंश से ताल्लुक रखती हैं.  उनका जन्म और पालन-पोषण मुंबई में हुआ था.

सोनारिका भदौरिया की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया को देवों के देव...महादेव में देवी पार्वती के किरदार के लिए जाना जाता है. बता दें, पार्वती के किरदार में उन्हें काफी पसंद किया गया था और एक्टिंग की खूब सराहना हुई थी. यही नहीं, वह अपनी खूबसूरती और मासूमियत से हमेशा चर्चा में रहती हैं. आज हम आपको उनके बारे में 10 बातें बताने जा रहे हैं, जिसे शायद ही आप जानते होंगे.

- सोनारिका भदौरिया राजपूत वंश से ताल्लुक रखती हैं.  उनका जन्म और पालन-पोषण मुंबई में हुआ था.

-  सोनारिका भदौरिया ने यशोधम हाई स्कूल में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की. इसके बाद डी. जी. रुपारेल कॉलेज, मुंबई से  ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

- सोनारिका भदौरिया ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत  शुरुआत 'तुम देना साथ मेरा' शो से की, जिसमें उन्होंने 2011 से 2012 तक अंकित नारंग के साथ अभिलाषा का किरदार निभाया था.

- सोनारिका भदौरिया को सबसे ज्यादा पहचान 'देवों के देव...महादेव' में पार्वती के किरदार से मिली थी, जिसमें उन्होंने मोहित रैना के भगवान शिव का किरदार निभाया था. उन्होंने इस शो में 2012 से 2013 तक काम किया.

-  देवों के देव...महादेव में देवी पार्वती के किरदार के अलावा सोनारिका भदौरिया ने 'पृथ्वी वल्लभ - इतिहास भी रहस्य भी', 'दास्तान-ए-मोहब्बत सलीम अनारकली' जैसे पॉपुलर शो किए हैं. इसी के साथ उन्होंने फिल्म स्पीडुन्नोडु ( Speedunnodu) और ईदो रकम आदो रकम (Eedo Rakam Aado Rakam) में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है.

- बताया जाता है, सोनारिका भदौरिया ने 'देवों के देव...महादेव' शो, इसलिए छोड़ा था, क्योंकि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं की गई थी. जिसे लेकर उनका  विवाद निर्माताओं के साथ हुआ था.

- सोनारिका भदौरिया ने नागा शौर्य के साथ तेलुगु फिल्म जादूगाड़ू से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. जिसमें एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था.

-  सोनारिका भदौरिया ने 9 साल के रिश्ते के बाद 18 फरवरी 2024 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकास पाराशर से शादी की.

-  सोनारिका भदौरिया की शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी का पूरा समारोह नाहरगढ़ पैलेस, रणथंभौर में हुआ था.

- अपनी एक्टिंग और पॉपुलैरिटी के चलते सोनारिका भदौरिया को 'Times Most Desirable Women on TV' में  2017 में छठा और 2018 में नौवां स्थान मिला था.


 

