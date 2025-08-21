देवों के देव महादेव के भगवान शिव की पत्नी की 10 तस्वीरें, 7वीं देख कहेंगे- पार्वती की तरह झलकती है सादगी

टीवी एक्टर मोहित रैना को'देवों के देव महादेव' में भगवान शिव की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है. उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और आकर्षक पर्सनैलिटी से लाखों दिलों को जीता. उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि आज भी लोग उन्हें 'महादेव' के रूप में याद करते हैं. लेकिन क्या आपने महादेव की रियल लाइफ पार्वती को देखा है, जिनसे उन्होंने 1 जनवरी 2022 को शादी की थी. वहीं कपल की बेटी भी है, जिसे वह लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं.
मोहित और अदिति की शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई, जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे.
मोहित ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "प्यार किसी भी बाधा को नहीं पहचानता है, यह बाधाओं को पार करता है."
तस्वीरों में मोहित रैना ऑफ-व्हाइट शेरवानी में तो अदिति मैजेंटा और गोल्डन प्रिंटेड लहंगे में नजर आई थीं.
अदिति शर्मा लाइमलाइट से दूर रहती हैं. जबकि मोहित रैना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं करते.
हालांकि कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.
शादी के एक साल बाद, 17 मार्च 2023 को मोहित और अदिति एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बने हैं, जिसकी पहली झलक एक्टर ने इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए शेयर की थी.
लेकिन 2025 में कुछ खबरें आईं कि मोहित ने अपने इंस्टाग्राम से अदिति के साथ तस्वीरें हटा दी हैं, जिससे उनके तलाक की खबरों को हवा मिली.
इन खबरों से फैंस काफी परेशान हुए. हालांकि मोहित ने इन अफवाहों पर कोई कमेंट ना करने का फैसला किया.
मोहित रैना की बात करें तो 'देवों के देव महादेव' के बाद उन्होंने 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'मुंबई डायरीज', और 'भौकाल' जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.
