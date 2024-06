Bigg Boss OTT 3: अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों पर भड़कीं टीवी एक्ट्रेस देवोलीना, बोलीं- 'ये एंटरटेनमेंट नहीं, गंदगी है'

बिग बॉस ओटीटी का सीजन 3 शुरू होते ही सुर्खियों का हिस्सा बन गया है. शो में कई कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया है. इसमें से एक यूट्यूबर अरमान मलिक भी हैं. अरमान शो में अपनी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका के साथ हिस्सा बने हैं. रियलिटी शो में एंट्री करने पर पायल और कृतिका ने बताया कि कैसे वो अरमान से मिली और उन्होंने शादी की. लव स्टोरी बताते हुए इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. लव स्टोरी की सुनकर यूजर्स इनपर भड़क रहे हैं. टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है. देवोलीना ने उनकी शादी पर कहा ये एकदम घिनौना है.

देवोलीना भट्टाचार्जी को आया गुस्सा

सोशल मीडिया पर यूजर्स पहले एपिसोड का वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया स्टार्स अपनी लव स्टोरी बताते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए देवोलीना मे अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने लिखा-क्या आपको लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है? ये एंटरटेनमेंट नहीं, गंदगी है. इसे हल्के में लेने की गलती मत करना क्योंकि ये सिर्फ़ रील नहीं ये सच है. मेरा मतलब है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि कोई इस बेशर्मी को एंटरटेनमेंट कैसे कह सकता है? मुझे इसके बारे में सुनकर ही घिन आती है. ये एकदम घिनौना. मेरा मतलब है, सिर्फ़ 6/7 दिनों में प्यार हुआ, शादी हुई और फिर पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ भी यही हुआ. ये मेरी कल्पना से परे है. देवोलीना इतने में ही नहीं रुकी बल्कि उन्होंने इस पर बिग बॉस की भी क्लास लगा दी.

Do you think this is entertainment? This is not entertainment, it's filth. Don't make the mistake of taking this lightly because it's not just a reel, it's real. I mean, I can't even understand how anyone can call this shamelessness entertainment ? I feel disgusted just hearing… https://t.co/BVeVjGrTm2