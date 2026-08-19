103 डिग्री बुखार से जूझ रहीं देबिना बनर्जी, अब बेटी में भी दिखे वायरल फीवर के लक्षण

टेलीविजन एक्ट्रेस देबिना बनर्जी ने बुधवार को अपने स्वास्थ्य को लेकर अपडेट शेयर किया. उन्होंने बताया कि वे 103 डिग्री से ज्यादा के वायरल बुखार से परेशान हैं. बुखार दवा लेने के बाद भी बार-बार लौट रहा है. देबिना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरीज के जरिए यह जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'मुंबईवासियों, अपना ख्याल रखें. यह वायरल बुखार बहुत थका देने वाला और जिद्दी है. मेरा बुखार 103 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर चला गया और दवा के बावजूद बार-बार लौट रहा है. शरीर में दर्द, ठंड लगना, नाक बंद होना, खांसी और स्वाद पूरी तरह गायब हो जाना… अब मेरी बेटी में भी ऐसे ही लक्षण दिख रहे हैं.'

बेटी को भी हुआ बुखार

उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी दोनों बेटियों लियाना या दिविशा में से किसमें लक्षण हैं. देबिना ‘चिड़िया घर' सीरियल से लोकप्रिय हुईं. वे अभिनेता गुरमीत चौधरी की पत्नी हैं और दोनों की दो बेटियां हैं. हाल ही में देबिना ने परिवार के साथ बिताए पल भी शेयर किए थे. उसमें फिटनेस, टेनिस, पिलेट्स और बेटियों के साइकिल व स्केटिंग सीखने के दृश्य शामिल थे. उन्होंने लिखा था कि परिवार के हर सदस्य अलग-अलग चरण में हैं और अपनी-अपनी तरह से आगे बढ़ रहे हैं. देबिना अक्सर सोशल मीडिया पर अपने निजी और प्रोफेशनल जीवन की झलकियां शेयर करती रहती हैं. इस बार उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी अपडेट देकर मुंबईवासियों को सावधान रहने की अपील की है.