‘केबीसी 17’ में ठेला लगाने वाले की बेटी ने सुनाई संघर्ष की दास्तां, पिता की मेहनत पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन

टीवी के सबसे लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति 17 में हर एपिसोड के साथ नई-नई प्रेरणादायक कहानियाँ सामने आती हैं. हाल ही में प्रसारित हुए एपिसोड में बिहार की प्रियंका कुमारी ने अपनी जिंदगी की जद्दोजहद साझा की, जिसने न सिर्फ दर्शकों बल्कि अमिताभ बच्चन को भी भावुक कर दिया. प्रियंका में बताया कि वह अपने खर्च खुद उठाना चाहती हैं ताकि पिता पर बोझ न बनें. प्रियंका ने कहा, “मैं ट्यूशन पढ़ा कर कुछ पैसे कमाती हूं, ताकि पापा को थोड़ी मदद मिल सके और उनका हाथ बंटा सकूं.”



पिता की मेहनत को दी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि



प्रियंका ने दर्शकों की ओर इशारा करते हुए बताया कि उनके साथ जो व्यक्ति आए हैं, वे उनके जीवन के सबसे बड़े प्रेरणास्रोत हैं — उनके पिता. उन्होंने कहा, “मेरे पापा चाट का ठेला लगाते हैं. उन्हें कभी छुट्टी नहीं मिलती — न संडे को, न त्योहार पर. चाहे धूप हो या बारिश, वह रोज़ काम पर जाते हैं. उनकी मेहनत ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है.”



अमिताभ बच्चन ने की पिता की सराहना



प्रियंका की कहानी सुनने के बाद अमिताभ बच्चन ने उनके पिता को सलाम किया. उन्होंने कहा, “आपका समर्पण और बेटी के लिए किया गया संघर्ष वाकई प्रेरणादायक है. हर पिता को आपसे सीख लेनी चाहिए.”



पिता ने दिया भावुक जवाब



जब अमिताभ बच्चन ने प्रियंका के पिता से बात की, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “लोग कहते थे बेटी को क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन आज उसी बेटी की वजह से मैं आपके सामने बैठा हूं. यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है.”



