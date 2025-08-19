विज्ञापन

कभी कपिल शर्मा से भी पॉपुलर था ये कॉमेडियन, आज हैं लाइमलाइट से दूर, लेटेस्ट फोटो देख पहचान नहीं पाएंगे फैंस

पाकिस्तानी कॉमेडियन शकील सिद्दीकी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने इंडिया में कई शोज किए हैं. कभी वह कॉमेडी में कपिल शर्मा को टक्कर देते थे.

नई दिल्ली:

पाकिस्तानी कॉमेडियन शकील सिद्दीकी को कौन नहीं जानता है. उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया है. वो अपनी कॉमिक टाइमिंग से सभी को हंसाते नजर आए हैं. आज भी लोग इंडिया में शकील के पुराने एपिसोड्स देखना पसंद करते हैं. शकील ने इंडिया में कई शोज किए हैं और जीते भी हैं. हालांकि अब शकील विदेशों में शोज करते हैं जिसकी जानकारी वो अक्सर सोशल मीडिया पर फैंस को देते रहते हैं. कॉमेडी सर्कस में कई टीवी सेलेब्स के साथ शो करने वाले शकील आजकल क्या कर रहे हैं आपको बताते हैं.

इस शो को जीता था

शकील ने इंडिया में सबसे पहले उस्तादों के उस्ताद शो में काम किया था. उन्होंने ये रियलिटी शो जीता था और इंडिया में हर जगह छा गए थे. उसके बाद वो कॉमेडी सर्कस कांटे की टक्कर में उर्वशी ढोलकिया के साथ नजर आए थे. दोनों के एक्ट काफी इंप्रेसिव होते थे. उसके बाद वो कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार में भी उर्वशी ढोलकिया के साथ नजर आए थे. इसके बाद वो कॉमेडी क्लब, कॉमेडी क्लासेस, कॉमेडी नाइट्स बचाओ, कॉमेडी नाइट्स लाइव में नजर आए थे. इन शोज में वो अलग-अलग किरदार निभाते हुए नजर आते थे. शकील के शोज के पुराने एपिसोड्स आज भी टेलिकास्ट होते हैं जिनमें वो अपने को-स्टार की खूब बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं.

आजकल क्या कर रहे हैं शकील

इंडिया में पाकिस्तानी कलाकारों के बैन होने के बाद से शकील पाकिस्तान में ही हैं. वो अपने शोज करते रहते हैं. इतना ही नहीं वो विदेशों में भी शोज करते हैं. कुछ समय पहले शकील ने ऑस्ट्रेलिया में शो किया था जिसकी एक फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. शकील ने कुछ समय पहले कपिल शर्मा पर उनके शो का कॉन्सेप्ट चुराने का आरोप लगाया था. कपिल का कुछ समय पहले ही नेटफ्लिक्स पर शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो आया है. जिसे देखने के बाद शकील ने कहा था कि इसका कॉन्सेप्ट उनके पुराने शो से लिया गया है.

