चंद्रमुखी के रोल में दिखेंगी चाहत खन्ना, निर्देशक को दिखी माधुरी की झलक 

चाहत खन्ना अपनी आगामी ओटीटी फिल्म, जो देवदास में चंद्रमुखी का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं. माधुरी दीक्षित द्वारा किए गए रोल को निभाने वाली चाहत काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने आगे कहा, "चंद्रमुखी का किरदार निभाना मेरे लिए सम्मान की बात थी. बेशक, माधुरी जी एक लीजेंड हैं और मैं अपनी तुलना उनसे नहीं कर सकती. लेकिन निर्देशक को लगा कि मैं उनसे थोड़ी मिलती-जुलती हूं और इसीलिए मुझे इस किरदार के लिए चुना गया." एक्ट्रेस ने कठिन मौसम में भी इसकी शूटिंग की. इसी बारे में बात करते हुए चाहत ने बताया, "हमने पिछले साल शाहपुर में 60° तापमान पर इसकी शूटिंग की थी. हम सिर्फ़ रात की शिफ्ट में काम करते थे और सुबह 7 बजे तक हम अपना सामान समेट लेते थे क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती थी.

मैं चांद (चंद्रमुखी) का किरदार निभा रही हूं, क्योंकि यह देवदास की कहानी है, लेकिन चंदा के नज़रिए से." ज़ाहिर है, यह चंदा (चंद्रमुखी) की नज़र से सामने आता है, जो दर्शकों को उनके सफ़र, दृढ़ता और अनकही भावनाओं को और भी गहराई से देखने का मौका देता है. इस शो में विशाल कोटियन और क्रिस्नन बैरेटो करमचंदानी भी हैं. चाहत इस प्रोजेक्ट के साथ चंद्रमुखी में एक नया नज़रिया लाने की उम्मीद करती हैं. चाहत खन्ना इससे पहले कई उल्लेखनीय प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं, जिनमें "बड़े अच्छे लगते हैं", "यात्री", "प्रस्थानम", "क़ुबूल है" और अन्य शामिल हैं. उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी अच्छी रही है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं रही. दोनों शादियों के असफल होने के बाद वह बहुत बुरे दौर से गुज़री थी.

चाहत सिर्फ़ 19 साल की थीं, जब उन्होंने अपने पहले पति से शादी की. 16 साल की उम्र में ही उन्हें अपने पहले पति से प्यार हो गया था. शादी के सिर्फ़ चार महीने बाद ही दोनों अलग हो गए और रिश्ता एक कड़वाहट के साथ खत्म हुआ. चाहत की दूसरी शादी, दिग्गज अभिनेता शाहरुख़ मिर्ज़ा के बेटे फरहान मिर्ज़ा के साथ हुई. कपल ने दो बेटियों को जन्म दिया। लेकिन वह रिश्ता भी एक खटास के साथ खत्म हुआ, जब चाहत ने फरहान पर यौन हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया और यह भी दावा किया कि उनका ब्रेनवॉश करके उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया था.