Celebrity MasterChef Top 5 Finalist: सेलेब्रिटी मास्टरशेफ के ये हैं 5 फाइनलिस्ट! नाम जान फैंस ने बताया दिया विनर का नाम

सोनी टीवी का कुकिंग रियलिटी शो, जिसे रणवीर बरार, विकास खन्ना और फराह खान जज करते हुए नजर आ रहे हैं. वह 12 कंटेस्टेंट के साथ शुरु हुआ था, जिसके बाद हर हफ्ते इविक्शन के बाद अब शो फिनाले की ओर बढ़ता दिख रहा है. इसी बीच शो से जुड़ी जानकारी सामने आई है कि इस सीजन के टॉप 5 कंटेस्टेंट तेजस्वी प्रकाश, गौरव खन्ना, फैसल शेख (फैजू), राजीव अदातिया और निक्की तम्बोली हैं. इस जानकारी के मिलते ही फैंस ने अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में बता दिया है, जो सेलेब्रिटी मास्टरशेफ जीतने के काबिल हैं.

ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए कई यूजर्स ने गौरव खन्ना को सेलेब्रिटी मास्टरशेफ का विनर बताया है. वहीं कई लोग तेजस्वी प्रकाश को विनर की ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते हैं. इसके चलते अब देखना होगा कि अगर ये सेलेब्रिटी मास्टरशेफ के टॉप 5 हैं तो कौन अपने नाम विनर की ट्रॉफी करता है.

TOP-5 FINALISTS of Celebrity MasterChef



☆ Tejasswi Prakash

☆ Gaurav Khanna

☆ Faisal Shaikh (Faisu)

☆ Rajiv Adatia

☆ Nikki Tamboli



Comments - Who will WIN the show?