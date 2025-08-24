विज्ञापन

Bigg Boss के इतिहास में ये थी सबसे महंगी कंटेस्टेंट, तीन दिन में वसूले थे इतने करोड़

आइए नजर डालते हैं उन सितारों पर जिन्होंने अब तक बिग बॉस से सबसे ज्यादा कमाई की है. पर सबसे पहले नजर डालते हैं बिग बॉस 19 में एंट्री करने वाले सबसे महंगे कंटेस्टेंट की जिसके नाम की चर्चा जोरों पर हैं.

बिग बॉस के सबसे महंगे कंटेस्टेंट

सलमान खान के होस्टिंग वाले रियलिटी शो बिग बॉस 19 की शुरुआत 24 अगस्त से कलर्स टीवी और JioCinema पर होने जा रही है. इस बार शो में गौतम खन्ना, अश्नूर कौर, बेसिर अली और अभिषेक बजाज जैसे जाने-माने चेहरे नजर आ सकते हैं. वैसे तो बिग बॉस हमेशा से ही कंट्रोवर्सी और एंटरटेनमेंट के लिए फेमस रहा है लेकिन एक और चीज है जो हमेशा चर्चा में रहती है. वो है कंटेस्टेंट्स की मोटी फीस. आइए नजर डालते हैं उन सितारों पर जिन्होंने अब तक बिग बॉस से सबसे ज्यादा कमाई की है. पर सबसे पहले नजर डालते हैं बिग बॉस 19 में एंट्री करने वाले सबसे महंगे कंटेस्टेंट की जिसके नाम की चर्चा जोरों पर हैं.

गौरव खन्ना: बिग बॉस सीजन 19 में सबसे महंगे कंटेस्टेंट के रूप में गौरव खन्ना का नाम चर्चा में है. मीडिया रिपोर्ट्स में संकेत दिए गए हैं कि इस सीजन में उन्हें सबसे अधिक फीस में शामिल किया जा रहा है. हालांकि उनकी फीस की रकम अभी पब्लिक नहीं हुई है.

वो सितारे जिन्होंने बिग बॉस से सबसे ज्यादा कमाई की है. 

1. पामेला एंडरसन
कनाडा-अमेरिकी एक्ट्रेस पामेला एंडरसन सिर्फ 3 दिन के लिए बिग बॉस 4 में नजर आई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसके लिए करीब 2.5 करोड़ रुपये लिए थे.  हालांकि वो बतौर कंटेस्टेंट शामिल नहीं हुई थीं. फिर भी बिग बॉस के घर में आने वाली सबसे महंगी गेस्ट वही रही हैं.

2. एस. श्रीसंत
पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीसंत ने बिग बॉस 12 में एंट्री की थी. उन्हें हर हफ्ते करीब 50 लाख रुपये दिए जाते थे. उनकी पॉपुलैरिटी और क्रिकेट कॉन्ट्रोवर्सी ने उनकी फीस को और भी बढ़ा दिया.

3. द ग्रेट खली
WWE सुपरस्टार और रेसलर द ग्रेट खली ने बिग बॉस 4 में हिस्सा लिया था. उन्हें भी लगभग 50 लाख रुपये प्रति हफ्ता मिले थे. वो शो के फाइनल तक पहुंचे और रनर अप रहे.

4. करणवीर बोहरा
टीवी एक्टर करणवीर बोहरा को बिग बॉस 12 में लगभग 20 लाख रुपये प्रति हफ्ता मिले थे. शो में वो अपने शांत और पॉजिटिव नेचर के लिए जाने गए.

5. अंकिता लोखंडे
बिग बॉस 17 की सबसे महंगी कंटेस्टेंट्स में से एक थीं अंकिता. उन्होंने हर हफ्ते 11 से 12 लाख रुपये चार्ज किए. ‘पवित्र रिश्ता' की अर्चना के रूप में वो पहले ही घर-घर में फेमस थीं.

6. दीपिका कक्कड़
बिग बॉस 12 की विनर दीपिका कक्कड़ ने हर हफ्ते करीब 15 लाख रुपये लिए थे. वो ससुराल सिमर का शो से बेहद पॉपुलर हुई थीं.

7. रिमी सेन
बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन ने बिग बॉस 9 में हिस्सा लिया था. खबरों के मुताबिक उन्होंने सिर्फ शो साइन करने के लिए ही लगभग 2 करोड़ रुपये लिए थे.

8. अली गोनी
बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए अली गोनी जल्दी ही फैंस के फेवरेट बन गए. उन्हें हर हफ्ते करीब 16 लाख रुपये मिले. वो ये है मोहब्बतें सीरियल से जाने जाते हैं.

9. सुम्बुल तौकीर खान
बिग बॉस 16 की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली कंटेस्टेंट रहीं सुम्बुल. उन्होंने हर हफ्ते करीब 12 लाख रुपये कमाए. शो से पहले वो इमली सीरियल से फेमस थीं.

10. तेजस्वी प्रकाश
बिग बॉस 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश को पूरे सीजन (17 हफ्ते) के लिए लगभग 1.7 करोड़ रुपये मिले थे. इसके साथ ही उन्होंने 40 लाख का प्राइज मनी भी जीता, यानी कुल मिलाकर उनकी कमाई करीब 2.1 करोड़ रुपये रही.
