Bigg Boss में मुस्लिम एक्ट्रेस को हिंदू लड़के ने किया प्रपोज, मम्मी पापा बोले शो छोड़ दो

बिग बॉस अपने आप में ही बड़ा कमाल का शो है. चाहे और अनचाहे इस शो का विवादों से नाता जुड़ ही जाता है. एक तरफ बिग बॉस 20 (हिंदी) में लव गिल और स्काउट ओपी के भाई बहन वाला रिश्ता लोगों को कनफ्यूज कर रहा है तो वहीं 'बिग बॉस मलयालम' से भी रिलेशनशिप को लेकर रार देखने को मिली. इस सीजन में एक सीरीयस ट्विस्ट तब आया जब कंटेस्टेंट नेहा फातिमा और उनके माता-पिता के बीच एक बेहद इमोशनल क्लैश देखने को मिला. फातिमा के माता-पिता शो पर आए और कंटेस्टेंट संतोष राज के साथ बेटी फातिमा की बढ़ती नजदीकियों का कड़ा विरोध किया.

मामला तब और गंभीर हो गया जब फातिमा के माता-पिता घर के अंदर आए और उनसे शो छोड़कर अपने साथ घर वापस चलने को कहा. फातिमा के माता-पिता ने उनके बर्ताव और संतोष राज के साथ उनके रिश्ते पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि गेम के अंदर फातिमा को मैनिपुलेट किया जा रहा है. परिवार के इस विवाद के सबके सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. खासकर इस बात को लेकर कि दोनों अलग अलग धर्म के हैं.

परिवार के रिएक्शन पर होस्ट का जवाब

इस क्लैश के दौरान फातिमा की मां काफी परेशान दिखीं. उन्होंने अपनी नाराजगी दोहराते हुए अपनी बेटी से शो छोड़ने की अपील की. ​​हालात की गंभीरता को देखते हुए शो के होस्ट मोहनलाल को बीच में आना पड़ा. एक पिता के नजरिए से बात करते हुए, मोहनलाल ने स्थिति की गंभीरता को समझा. उन्होंने बताया कि फातिमा के माता-पिता अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं कि फातिमा तुरंत घर से बाहर आ जाएं.

इस घटना के बाद दर्शक यह सोच रहे हैं कि क्या फातिमा अपने परिवार की इच्छा को प्रायौरिटी पर रखेंगी या शो में अपना सफर जारी रखेंगी. इस बातचीत के दौरान फातिमा भावुक होकर रो पड़ीं, लेकिन उन्होंने अभी तक यह फैसला नहीं किया है कि वह शो में बनी रहेंगी या नहीं. इस पूरी घटना ने सबका ध्यान खींचा है. कई लोग इस कंट्रोवर्सी के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर भी चर्चा कर रहे हैं, जो एक नेशनल मंच पर सबके सामने आया है.

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फिलहाल, प्रोडक्शन टीम की तरफ से किसी भी कंटेस्टेंट के शो छोड़ने को लेकर कोई ऑफीशियल बयान नहीं आया है. इस खबर को लिखे जाने तक, एशियानेट और जियोहॉटस्टार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है. उम्मीद है कि आने वाले वीकेंड एपिसोड में इस मामले पर और क्लियैरिटी आएगी. दर्शक यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि फातिमा अपने परिवार के दबाव को कैसे संभालती हैं और क्या इस घटना से शो में उनके सफर की दिशा बदल जाएगी.

