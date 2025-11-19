बिग बॉस फेम शिव ठाकरे के घर पर लगी आग, बोले- कई दिनों से कर रहा था शिकायत लेकिन...

18 नवंबर मंगलवार की सुबह, बिग बॉस फेम शिव ठाकरे को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा. उनके घर के लिविंग रूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई. इस घटना से वे अभी भी सदमे में हैं, शिव ठाकरे ने इस बारे में बात करते हुए बताया, "10 सेकंड तो मैंने कुछ समझा ही नहीं कि हुआ क्या। मैंने फिर अपने दोस्तों को फोन किया, फायर ब्रिगेड को बुलाया और वो 5 मिनट में भी आ गए।"

उस घटना को याद करते हुए, शिव ठाकरे कहते हैं, "ये अच्छी सोसायटी है, पर यहां ना सायरन बजा ना पानी आया. उसी वक्त को टेक्निकल इश्यु हुआ. अच्छा था कि आग हॉल तक ही संभल गई. अगर बेडरूम तक पहुंच जाती तो मैं तो शायद निकल ही नहीं पता वहां से. वैसे मेरी नानी हॉल में ही रहती हैं ज्यादातार, पर बप्पा की कृपा थी कि अभी वो गांव में हैं.”

शिव ने बताया वह कुछ समय से अपनी बिल्डिंग मैनेजमेंट से बिजली की समस्या के बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा, "एक्शन तो छोड़ो, बिल्डिंग मैनेजमेंट बिल्डर को दोष दे रही है, और बिल्डर ने हाथ खड़े कर लिए हैं. बिल्डिंग के सारे बुजुर्ग लोग आ गए इस घटना के बाद कि सब कब से शिकायत कर रहे हैं, अब क्या किसी के मरने के बाद ही सुनेंगे क्या? अभी तो मेरे फ्लैट तक ही लिमिटेड थी, पर अगर पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती तो क्या होता है?". उनका कहना था कि फायर अलार्म तब बजता है जब फायर थोड़ी इंटेंस होती है तो मैंने उसे पूछा कि इसमें और कितनी इंटेंस है? सब एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं.

आग लगने की घटना के कारण शिव को तुरंत नया ठिकाना ढूंढना पड़ा. "रात को मैं एक दोस्त के घर पे रहा. कुछ घर शॉर्टलिस्ट किए हैं और अर्जेंट लॉक करना पड़ेगा वो भी. घरवाले भी चिंता में आ गए और मेरी दीदी यहां आ गई हैं." उन्होंने अंत में कहा.