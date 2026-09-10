'बिग बॉस' ने निरहुआ से मिलवाया और बदल गई किस्मत, आम्रपाली दुबे ने सुनाई भोजपुरी फिल्मों में आने की कहानी

आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्रियों में शामिल हैं. दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. दोनों ने साथ में कई हिट फिल्मों में काम किया है. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वह इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक फिल्म करने के इरादे से आई थीं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही एक फिल्म उनके करियर की नई पहचान बन जाएगी.

दरअसल, आम्रपाली ने 'बिग बॉस 20' के घर में अपनी इस दिलचस्प कहानी का खुलासा किया और बताया है कि कैसे 'बिग बॉस' उनके लिए एक तरह से कास्टिंग एजेंसी बन गया. घरवालों से बातचीत में आम्रपाली ने बताया कि उनकी भोजपुरी फिल्मों में एंट्री के पीछे 'बिग बॉस 6' का बड़ा हाथ रहा. 'बिग बॉस 6' में दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे थे. उसी सीजन में अभिनेता संतोष शुक्ला भी शो का हिस्सा थे. आम्रपाली पहले संतोष शुक्ला के साथ टीवी पर काम कर चुकी थीं.

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आम्रपाली ने कहा, '''बिग बॉस 6' के दौरान दिनेश लाल यादव अपनी आने वाली फिल्म को लेकर संतोष शुक्ला से बात कर रहे थे. उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी. वह ऐसी लड़की चाहते थे, जिसे भोजपुरी दर्शक आसानी से अपना सकें. दिनेश लाल उस समय 'निरहुआ हिंदुस्तानी' के लिए एक नई अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे.''

उन्होंने आगे कहा, ''उस वक्त मैं भोजपुरी फिल्मों में लंबा करियर बनाने के बारे में सोच भी नहीं रही थीं. मेरा इरादा सिर्फ एक फिल्म करने का था. फिल्म पूरी करने के बाद मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहती थीं. मुझे लगता था कि मैं एक फिल्म करूंगी और फिर अपने दूसरे काम पर ध्यान दूंगी. लेकिन फिल्म की सफलता ने मेरे फैसले बदल दिए.''

साल 2014 में रिलीज हुई 'निरहुआ हिंदुस्तानी' में आम्रपाली दुबे ने दिनेश लाल यादव के साथ काम किया था. फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला. आम्रपाली ने बताया कि फिल्म करीब 98 प्रतिशत सिनेमाघरों में 50 दिनों तक चली. इस सफलता ने एहसास कराया कि भोजपुरी सिनेमा में काम के साथ दर्शकों का भरपूर प्यार भी है.

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आम्रपाली ने कहा, ''मुझे इस इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे के साथ लोगों का प्यार भी मिल रहा था. इसके बाद मैंने भोजपुरी सिनेमा में ही काम जारी रखा.'' 'निरहुआ हिंदुस्तानी' के बाद आम्रपाली ने 'पटना से पाकिस्तान', 'निरहुआ रिक्शावाला 2', 'जिगरवाला', 'राजा बाबू', 'बम बम बोल रहा है काशी', 'निरहुआ चलल ससुराल 2', 'मोकामा 0 किलोमीटर' और 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2' जैसी कई फिल्मों में काम किया.

भोजपुरी सिनेमा में आने से पहले आम्रपाली हिंदी टीवी पर भी पहचान बना चुकी थीं. उन्होंने 'सात फेरे : सलोनी का सफर', 'मायका', 'मेरा नाम करेगी रोशन' और 'रहना है तेरी पलकों की छांव में' जैसे धारावाहिकों में काम किया. इसके अलावा वह 'फियर फाइल्स: डर की सच्ची तस्वीरें', 'हॉन्टेड नाइट्स' और 'अर्जुन' जैसे शोज में भी नजर आईं.