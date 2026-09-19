'वह मेरे पास आज भी आता है' जुबीन गर्ग की डेथ एनिवर्सरी पर दोस्त दिगांता शर्मा हुए इमोशनल

Zubeen Garg Death Anniversary: जुबीन गर्ग असम के लोगों के लिए सिर्फ एक गायक नहीं थे. वह एक इमोशन और असमिया संगीत का एक अहम हिस्सा थे. उनके गुजरने के बाद भी उनके गाने, शब्द और विचार उनके फैंस के दिल के करीब हैं. लोग आज भी उनके बारे में जानना चाहते हैं. साउंड इंजीनियर दिगंता शर्मा जो जुबीन गर्ग के मशहूर होने से बहुत पहले से उन्हें जानते थे, हाल ही में उन्होंने ETV भारत से दिवंगत गायक के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की. दिगंता शर्मा ने जुबीन के साथ बिताए लगभग चार दशकों की कई यादें शेयर कीं और उनके व्यक्तित्व, संघर्षों, संगीत के सफर के बारे में बताया.

वह दूसरों से बहुत अलग और बहुत बेबाक थे

जुबीन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह दूसरों से बहुत अलग और बहुत बेबाक थे. वह कुछ ऐसी बातें कहते या करते थे जो उन्हें नहीं कहनी या करनी चाहिए थीं, जिसकी वजह से कई लोग उनकी मौजूदगी को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते थे. हालांकि उनकी बातों या कामों के पीछे एक वजह होती थी. अब जब वह हमारे बीच नहीं हैं, तो लोग उन बातों को समझ रहे हैं." जुबीन ने अपने कई विचार अपने गानों और कविताओं के जरिए जाहिर किए थे. उनके अनुसार, जुबीन की सोच दूसरों से अलग थी. उन्होंने कहा कि गायक का नाम अब पूरी दुनिया में फैल चुका है, भले ही वह अब जीवित नहीं हैं. मैं अभी भी पूरी तरह से यह स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि वह चले गए हैं. ऐसा लगता है जैसे वह कुछ समय के लिए कहीं गए हों. मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल उनके साथ बिताए. जुबीन की गैर-मौजूदगी में मैं ऐसा इंसान बन गया हूं जो जुबीन के बिना कुछ नहीं कर सकता." शर्मा ने यह भी याद किया कि कैसे जुबीन ने असम में संगीत की दुनिया को बदल दिया. उन्होंने कहा कि जुबीन के इंडस्ट्री में अपना स्टाइल और प्रयोग लाने से पहले राज्य में एक अलग तरह का संगीत था.

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वह लंबे बालों वाले एक शरारती युवा थे

उनका वह अंदाज और असर आज भी कायम है. उन्होंने यह सब अलग-अलग प्रयोगों के जरिए किया. कभी-कभी हमें उन पर गुस्सा भी आता था, लेकिन बाद में समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था. ऐसे कई किस्से हैं. उनकी सोच दूसरों से थोड़ी अलग थी." अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए शर्मा ने बताया कि शायद उनकी जुबीन से मुलाकात डिब्रूगढ़ में हुई थी. उस समय शर्मा रॉक म्यूजिक से जुड़े थे और एक बैंड का हिस्सा थे. उन्होंने जुबीन को लंबे बालों वाले एक युवा और जोशीले लड़के के तौर पर याद किया. उन्होंने याद करते हुए कहा, "एक दिन अचानक मेरी उनसे मुलाकात हुई. वह लंबे बालों वाले एक शरारती युवा थे, बिल्कुल मेरी तरह. इस तरह हमारी मुलाकात हुई. बाद में हमने मिलकर एक बैंड बनाया, जिसमें मैं गिटार बजाता था."

सिंगर बनने से पहले जुबीन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था

शर्मा ने 1995-96 के आसपास का एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया, जब वह और जुबीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने नेपाल गए थे. उन्होंने बताया कि जुबीन बंगाली जानते थे और उन्होंने बंगाली संस्कृति और कई मशहूर हस्तियों के बारे में बात करके उन्हें हैरान कर दिया था. उन्होंने याद किया कि कैसे वहां के व्यापारियों ने जुबीन से बहुत सारे पैसे ले लिए थे और फिर शर्मा उन्हें वापस लेकर आए थे. शर्मा के मुताबिक एक मशहूर सिंगर बनने से पहले जुबीन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. उन्होंने याद किया कि कैसे शुरुआत में लोग उनके टैलेंट पर सवाल उठाते थे और दूसरे म्यूजिशियन भी उनका मजाक उड़ाते थे. शर्मा ने कहा, "एक बार हमें चनामाड़ी में एक बिहू इवेंट में परफॉर्म करने के लिए 7,000 रुपये का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ 3,000 या 4,000 रुपये ही दिए. उस समय वह रो पड़े थे. हमने साथ में ऐसी कई स्थितियों का सामना किया. उन्हें बहुत अपमान और बेइज्जती सहनी पड़ी. वह लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते थे."

शर्मा ने कोलकाता की एक यात्रा के दौरान जुबीन के साथ हुई बहस याद किया. दोनों एक ऑस्कर-विजेता फिल्म देखने गए थे और बाद में उस पर चर्चा करते हुए उनमें असहमति हो गई. बातचीत धीरे-धीरे इमोशनल हो गई और उनकी निजी जिंदगी की ओर मुड़ गई. जुबीन के शारीरिक रूप से मौजूद न होने के बावजूद शर्मा कहते हैं कि उन्हें अब भी लगता है कि गायक उनके आस-पास ही हैं. उन्होंने कहा, "आज भी, कभी-कभी वह मेरे पास आते हैं और मुझसे बात करते हैं. वह आकर मेरे स्टूडियो में बैठते हैं. मैंने सपनों में जो कुछ सीन देखे थे, वे बिल्कुल वैसे ही असल जिंदगी में भी दोहराए गए. कभी-कभी मुझे उनकी महक महसूस होती है. जब मैं रात में सड़क पर सफर कर रहा होता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मेरे साथ-साथ चल रहे हों."

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शर्मा के लिए, जुबीन के साथ बिताए 40 सालों की यादें बहुत निजी हैं. भले ही जुबीन अब शारीरिक रूप से मौजूद न हों, लेकिन उनके गाने, विचार और यादें उन्हें उन लोगों के दिलों में जिंदा रखती हैं जो उन्हें जानते थे और उनसे प्यार करते थे.



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