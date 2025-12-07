बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का आया प्रोमो, अशनूर कौर-अभिषेक बजाज ने दी परफॉर्मेंस, नहीं दिखे ये दो फाइनलिस्ट!

बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर 2025 यानी आज होने वाला है, जिसमें टॉप 5 फाइनलिस्ट फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल हैं. फैंस अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बिग बॉस 19 का विनर बनते हुए देखना चाहते हैं. इसी बीच बिग बॉस 19 के फिनाले के प्रोमो की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें बिग बॉस 19 के एक्स कंटेस्टेंट से लेकर 3 फाइनलिस्ट की झलक देखने को मिल रही है. हालांकि दो फाइनलिस्ट प्रोमो में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते फैंस काफी नाखुश नजर आ रहे हैं.

बिग बॉस 19 का आया ग्रैंड फिनाले का प्रोमो

प्रोमो की शुरूआत अशनूर कौर और अभिषेक बजाज के डांस परफॉर्मेंस से होती है, जो ये तो बड़ी दीवानी है.. गाने पर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं. इसके बाद अमाल मलिक- शहबाज बदेशा और गौरव खन्ना-मृदुल तिवारी को हैलो ब्रदर गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद बारी आती है फरहाना भट्ट की, जो कुनिका सदानंद और नेहल चुड़ासामा के साथ हंगामा हो गया गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं.

Bigg Boss 19 GRAND FINALE Promo: Abhinoor dance performance, Nehal, Farrhana & Kunickaa act. GK & Mridul and Shehbaz & Amaal brotherhood dance act pic.twitter.com/I4N413Cxsb — BBTak (@BiggBoss_Tak) December 6, 2025

प्रोमो में नहीं दिखे तान्या मित्तल और प्रणीत मोरे

इस पूरे प्रोमो को देखने के बाद जहां फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं तो वहीं प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल के फिनाले प्रोमो में ना होने के कारण फैंस काफी नाराज दिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा तान्या मित्तल कहा हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, प्रणीत मोरे को भी होना चाहिए था. तीसरे यूजर ने लिखा, तान्या और प्रणीत प्रोमो में नहीं हैं.

गौरतलब है कि अशनूर कौर, ज़ीशान कादरी, तान्या मित्तल, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, नेहल चुड़ासामा, अभिषेक बजाज, बसीर अली, गौरव खन्ना, नतालिया, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी और अमाल मलिक शो की शुरूआत से बिग बॉस 19 में थे. जबकि मालती चाहर और शहबाज बदेशा ने बतौर वाइल्डकार्ड घर में एंट्री ली थी.