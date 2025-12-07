विज्ञापन

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का आया प्रोमो, अशनूर कौर-अभिषेक बजाज ने दी परफॉर्मेंस, नहीं दिखे ये दो फाइनलिस्ट!

बिग बॉस 19 के फिनाले का पहला प्रोमो आ गया है, जिसमें अशनूर कौर-अभिषेक बजाज से लेकर फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और गौरव खन्ना डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. 

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का आया पहला प्रोमो
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर 2025 यानी आज होने वाला है, जिसमें टॉप 5 फाइनलिस्ट फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल हैं. फैंस अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बिग बॉस 19 का विनर बनते हुए देखना चाहते हैं. इसी बीच बिग बॉस 19 के फिनाले के प्रोमो की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें बिग बॉस 19 के एक्स कंटेस्टेंट से लेकर 3 फाइनलिस्ट की झलक देखने को मिल रही है. हालांकि दो फाइनलिस्ट प्रोमो में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते फैंस काफी नाखुश नजर आ रहे हैं. 

बिग बॉस 19 का आया ग्रैंड फिनाले का प्रोमो

प्रोमो की शुरूआत अशनूर कौर और अभिषेक बजाज के डांस परफॉर्मेंस से होती है, जो ये तो बड़ी दीवानी है.. गाने पर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं. इसके बाद अमाल मलिक- शहबाज बदेशा और गौरव खन्ना-मृदुल तिवारी को हैलो ब्रदर गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद बारी आती है फरहाना भट्ट की, जो कुनिका सदानंद और नेहल चुड़ासामा के साथ हंगामा हो गया गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. 

प्रोमो में नहीं दिखे तान्या मित्तल और प्रणीत मोरे

इस पूरे प्रोमो को देखने के बाद जहां फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं तो वहीं प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल के फिनाले प्रोमो में ना होने के कारण फैंस काफी नाराज दिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा तान्या मित्तल कहा हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, प्रणीत मोरे को भी होना चाहिए था. तीसरे यूजर ने लिखा, तान्या और प्रणीत प्रोमो में नहीं हैं. 

गौरतलब है कि अशनूर कौर, ज़ीशान कादरी, तान्या मित्तल, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, नेहल चुड़ासामा, अभिषेक बजाज, बसीर अली, गौरव खन्ना, नतालिया, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी और अमाल मलिक शो की शुरूआत से बिग बॉस 19 में थे. जबकि मालती चाहर और शहबाज बदेशा ने बतौर वाइल्डकार्ड घर में एंट्री ली थी. 

