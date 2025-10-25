विज्ञापन

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar Promo: गेम को समझो..., मृदुल की हरकत पर तिलमिलाए सलमान, नीलम की लगाई क्लास

लेटेस्ट प्रोमो में ज्यादातर कंटेस्टेंट्स के चेहरे लटके नजर आ रहे हैं. सलमान ने किसी का सपोर्ट किया तो किसी की जमकर क्लास ली.

गेम को समझो..,  मृदुल की हरकत पर तिलमिलाए सलमान
नई दिल्ली:

सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार का लेटेस्ट प्रोमो जारी हो चुका है. एक बार फिर सलमान घरवालों की एक-एक कर क्लास लेने के साथ मस्ती करते नजर आए . लेटेस्ट प्रोमो में ज्यादातर कंटेस्टेंट्स के चेहरे लटके नजर आ रहे हैं. सलमान ने किसी का सपोर्ट किया तो किसी की जमकर क्लास ली. शो के होस्ट यही नहीं रुके उन्होंने घर मे दोस्ती की मिसाल देने वाले कंटेस्टेंट्स की भी चुटकी ली. चलिए देखते हैं, बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में क्या-क्या ड्रामा नजर आ रहा है.

प्रोमो में क्या-क्या बोले सलमान?

प्रोमो में सलमान खान बोलते है, 'तान्या, फरहाना भट्ट आपकी नई पार्टनर हैं, जब आप दोनों एक साथ हैंगआउट करने लगे तो यह पूरा घर क्यों हिल गया? नेहल और बसीर.. आप दोनों को क्यों लगी आग? क्योंकि इसके बारे में भी हम जानते हैं, कि तुम दोनों ने एक-दूजे के बारे में क्या-क्या नहीं बोला है? इसके बाद सलमान खान घर के नए कैप्टन मृदुल तिवारी पर आते हैं कहते हैं, मृदुल आपको तान्या ने बैठाकर वीकेंड का पूरा ज्ञान जो वीके डे पर दिया है, आखिर वो क्या था? घरवालों अब आप तान्या के मुंह से सुन लेना कि उसने किस इरादे से ये बोला, तो आपको यह एक सेकंड में ही पता चलने वाला है'.
 

मृदुल पर भड़के सलमान खान

सलमान ने मृदुल की जमकर क्लास ली और उनकी पूरी पोल खोल दी. सलमान ने खुलासा किया कि तान्या ने मृदुल को गेम के बारे में बताया, लेकिन बाकियों को अपना नैरेटिव दिया. इतना जानने के बाद घरवालों ने तान्या को साइडलाइन कर दिया है, लेकिन सलमान फिर बोलते हैं और कहते हैं, भाई असली खेल तो मृदुल खेल रहा है. मृदुल कहते हैं कि तान्या ने पीठ पीछे बुराइयां की हैं, लेकिन सलमान कटाक्ष करते हुए कहते हैं, क्या आपने नहीं की? लगता है तुम्हें गेम समझ नहीं आ रहा है, कोई इसे गेम समझाओ'.

कौन होगा घर से बाहर?
इसके बाद सलमान ने नीलम गिरी की भी क्लास लगाई और नेहल-बसीर के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए उन पर ताना मारा है. एविक्शन की बात करें तो नेहल चुडासमा बिग बॉस 19 से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि इस हफ्ते डबल एविक्शन होने वाला है. दीवाली वीक पर कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ था.

