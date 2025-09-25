विज्ञापन

Bigg Boss 19 Update: नेहल चुदासमा ने घर में ली एंट्री, आते ही खोल डाले अमाल मलिक के पत्ते

बिग बॉस खबरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेहल चुदासमा ने कल रात बिग बॉस 19 के घर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर दोबारा एंट्री की है.

Bigg Boss 19 Update: नेहल चुदासमा ने घर में ली एंट्री, आते ही खोल डाले अमाल मलिक के पत्ते
Bigg Boss 19 Update
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में अब तक सिर्फ दो एलिमिनेशन हुए हैं. नगमा मिराजकर और नतालिया जानोसजेक शो के तीसरे हफ्ते में एलिमिनेट हो गईं. चौथे हफ्ते में भी एलिमिनेशन हुआ. हालांकि यह पूरी तरह से एलिमिनेशन नहीं था. नेहल चुदासमा बिग बॉस 19 से एलिमिनेट तो हो गईं, लेकिन उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया गया. वह अभी भी खेल में एक खिलाड़ी हैं और सीक्रेट रूम से सब कुछ देख रही हैं. सीक्रेट रूम में रहने की वजह से उन्हें कई खास शक्तियां भी मिलीं. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने घर में दोबारा एंट्री कर ली है.

क्या नेहल चुदासमा घर में वापस आ गई हैं?

बिग बॉस खबरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेहल चुदासमा ने कल रात बिग बॉस 19 के घर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर दोबारा एंट्री की है. घर के कई कंटेस्टेंट्स को लगा था कि वह वापस आएंगी और उन्होंने वापसी भी की! एक क्लिप में यह भी देखा गया कि कुनिका सदानंद ने शर्त लगाई और वोटिंग कराई कि नेहल चुदासमा वापस आएंगी या नहीं. कई लोगों ने हां में वोट दिया. गौरव खन्ना ने भी कई बार कहा कि उन्हें लग रहा है कि नेहल वापस आएंगी. और वह लौटीं भी! अब देखना यह है कि क्या वह घर में खेल के रुख में कोई बदलाव ला पाती हैं, क्योंकि अब उन्हें घरवालों की सारी प्लानिंग और चालबाजियां पता हैं. बीबी न्यूज की एक और अपडेट के मुताबिक नेहल ने घर में आते ही अमाल मलिक के खेल की पोल खोल दी.

इससे पहले, फरहाना भट्ट ने एक हफ्ते से ज्यादा समय तक सीक्रेट रूम में रहने के बाद ड्रामैटिक ढंग से शो में वापसी की थी. वापसी के बाद उन्होंने बसीर अली, अभिषेक बजाज और कई दूसरे कंटेस्टेंट के साथ अपने बड़े झगड़ों से घर में हलचल मचा दी. फरहाना के उलट, नेहल चुदासमा घर से निकलने के सिर्फ चार दिन बाद ही घर में दोबारा एंट्री कर रही हैं. नेहल की वापसी को लेकर अभी कोई कनफर्मेशन नहीं हुई है.

