बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल ने बोले कितने झूठ? एक का पर्दा हुआ फाश...करंट लगते ही उगला सच

बिग बॉस 19 के वीकएंड के वार का एपिसोड खास बनाने के लिए इस बार रोहित शेट्टी को घर में भेजा गया. रोहित ने पहले दिन यानी कि शनिवार को घरवालों की क्लास लगाई और इसके बाद अब संडे यानी कि 16 नवंबर के एपिसोड में रोहित शेट्टी करंट का तड़का लेकर आ गए. जी हां रोहित ने अपने शो खतरों के खिलाड़ी का पॉपुलर स्टंट यहां इंट्रोड्यूस करवाया और कंटेस्टेंट के कई छिपे राज उगलवा दिए.

प्रोमो में सबसे पहले फरहाना की बारी दिखाई जाती है. जब रोहित कहते हैं कि क्या फरहाना को एक शॉक दे दिया जाए तो प्रणीत कहते हैं एक नहीं दो शॉक दो. इस पर फरहाना को जोर का झटका लगता है और वह तेजी से चिल्लाती हैं. इस पर रोहित कहते हैं कहीं गुस्से में मुझे ही मत कह देना 'घटिया होस्ट...तेरी क्या औकात है...' रोहित के इस बयान पर सभी हंसने लगते हैं. इसके बाद तान्या मित्तल की बारी दिखाई जाती है. तान्या से रोहित सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या तान्या बकलावा खाने दुबई जाती हैं? इस पर तान्या को करंट का झटका लगता है और वह कहती हैं नहीं नहीं मैंने तो झूठ बोला था...

तान्या की बात सुन सभी हंसने लगते हैं. इसके बाद प्रणीत की बारी आती है और रोहित कहते हैं, सलमान का, अजय का सबका बदला लेगा ये शेट्टी. रोहित की बात सुनकर प्रणीत भी मुंह दबाकर हंसते हैं. अब इस टास्क में तान्या के कितने सच सामने आते हैं और प्रणीत पर कितने जोक पड़ते हैं ये तो समय आने पर ही पता चलेगा लेकिन फिलहाल एंटरटेनमेंट आपको फुल मिलने वाला है.