बिग बॉस 19 में इविक्शन को लेकर आया अपडेट, इस शख्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाएंगे सलमान खान!

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर जहां कंटेस्टेंट की क्लास सलमान खान लगाएंगे तो वहीं इविक्शन और वाइल्ड कार्ड एंट्री का भी ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है.

Bigg Boss 19 Eviction: इस हफ्ते बिग बॉस 19 में होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री
कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 में इन दिनों नॉनस्टॉप ड्रामा, लड़ाई और ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. वहीं पिछले हफ्ते कोई भी इविक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद फैंस को उम्मीद हैं कि इस हफ्ते नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आवेज दरबार और मृदुल तिवारी में से कोई इविक्ट होगा. लेकिन हम आपके लिए शो से जुड़ा अपडेट लेकर आए हैं कि इस हफ्ते भी कोई इविक्शन नहीं होने वाला है. जबकि ट्विस्ट ये होगा कि घर में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिलेगी, जिससे फैंस काफी खुश होने वाले हैं.

दरअसल, द खबरी के अनुसार, इस हफ्ते कोई इविक्शन नहीं होगा. जबकि पिछले हफ्ते भी कोई कंटेस्टेंट बेघर नहीं हुआ था. वहीं इंडिया फोरम की रिपोर्ट के अनुसार, शहनाज गिल के भाई शाहबाज बादेशा की शो में बतौर वाइल्डकार्ड एंट्री होती हुई नजर आएगी.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शाहबाज बादेशा वोटिंग प्रॉसेस में मृदुल तिवारी से हार गए थे. इसके बाद मृदुल की एंट्री शो में हुई थी. जबकि शहबाज के शो में ना जाने पर फैंस काफी निराश हुए थे. इसके बाद कहा गया कि शाहबाज को सीक्रेट रुम में रखा गया, जो कि अफवाह साबित हुई. लेकिन अब खबरें हैं कि शहबाज की घर में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है. वहीं सलमान खान उनका वेलकम करते हुए नजर आ सकते हैं. इस खबर से फैंस काफी खुश होने वाले हैं.

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट नीलम गीरी, तान्या मित्तल, नतालिया जेनोसजेक, प्रणीत मोरे, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना और जीशान कादरी थे. हालांकि सलमान खान ने ऐलान किया था कि इस हफ्ते नो इविक्शन है.

