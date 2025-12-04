बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट के बीच घमासान, बोलीं- तुम कभी विनर नहीं बन सकती...

बिग बॉस 19 का फिनाले वीक चल रहा है. वहीं 7 दिसंबर को होने वाले फिनाले से पहले शो में लड़ाईयां देखने को मिलने वाली है, जिसकी झलक प्रोमो में देखने को मिली है. दरअसल, फरहाना भट्ट, जो सीजन की शुरुआत से अपनी लड़ाइयों के लिए चर्चा में रही हैं. अब उन्होंने अपनी दोस्त तान्या मित्तल के साथ लड़ाई कर ली है, जिसकी झलक प्रोमो में देखने का मिली. इस प्रोमो को देखने के बाद लोग खूब रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, फिनाले वीक में भी कंटेंट दे रही दोनों लड़कियां.

तान्या मित्तल की दोस्ती पर फरहाना भट्ट ने उठाए सवाल

प्रोमो की बात करें तो फरहाना कहती हैं, तान्या तो मुझे बोलती थी कि मैं तुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानती हूं पूरे घर में. अगर मेरा कोई कॉम्पिटिशन है तो वो तुम हो फरहाना. क्या हुआ ख्याल का. इस दौरान अमाल मलिक और तान्या मित्तल वहीं बैठे होते हैं. तब तान्या कहती हैं, वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं. इस पर फरहाना कहती हैं, वक्त के साथ चीजें नहीं तुम्हारे प्लान बदल जाते हैं. इतनी चिंदी हरकतें करना पड़ी. किसी का सहारा लेने के लिए. किसी के सहारे आगे बढ़ने के लिए.

FINALE WEEK mein hua Tanya Mittal Vs Farrhana Bhatt. Ghamasan fight 😱pic.twitter.com/IfmVq2JAue — BBTak (@BiggBoss_Tak) December 4, 2025

फरहाना भट्ट ने कहा- तुम्हें शर्म आनी चाहिए...

आगे फरहाना कहती हैं, ऐसे घटिया गेम मेरे साथ मत खेलो. तुम्हारा यही था. जब तक जिसको इस्तेमाल कर सकती हो. मैं बोलूंगी ना तुम इस घर में रहती हो. तुम पड़ोसी तो नहीं हो ना. इस घर की. शर्म आनी चाहिए. इस पर तान्या कहती हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. जब मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूं तो क्यों आ रही है. इस पर फरहाना कहती हैं, हां हां ये चल नहीं रहा तुम्हारा पैंतरा. कुछ नया सोचो.

तान्या मित्तल ने कहा- तुम कभी विनर नहीं बन सकती

इस पर तान्या कहती हैं, आज के झगड़े का बॉक्स टिक हो गया. वहीं फरहाना अमाल से कहती हैं, मुझे ऑलरेडी पता था कि यह कितनी दल बदलू है. वहीं तान्या कहती है, इसीलिए तू कभी विनर नहीं बन सकती. इस पर फरहाना और भड़क जाती हैं और कहती हैं, तू चुप रह. मुझे तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता. तेरे को ये बताना था की तेरी असलियत क्या है. तू भाड़ में जा... इस प्रोमो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.