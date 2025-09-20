विज्ञापन

Bigg Boss 19 Eviction: बिग बॉस 19 का शॉकिंग इविक्शन, शो से बाहर हुई ये कंटेस्टेंट?

बिग बॉस 19 के इस हफ्ते का इविक्शन का अपडेट सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रणीत मोरे इविक्ट हो गए हैं.

बिग बॉस 19 से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार आ गया है, जिसमें सलमान खान एक बार फिर घरवालों की क्लास लगाते हुए नजर आएंगे. इस दौरान उनकी गाज गौरव खन्ना पर गिरती हुई नजर आएगी, जिसकी झलक प्रोमो में देखने को मिल गई है. लेकिन इन सबके बीच इस हफ्ते के इविक्शन का अपडेट सामने आया है. बिग बॉस 19 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देने वाले बीबी तक ट्विटर के मुताबिक, प्रणीत मोरे शो से इविक्ट हो गए हैं. हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि प्रणीत की जगह नेहल चुड़ासामा को इविक्शन की जगह सीक्रेट रुम में भेजा गया है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अमाल मलिक की कैप्टन्सी में 5 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जिन्हें घर वालों द्वारा सेव होने के लिए जीरो या एक वोट मिला है. वहीं इस लिस्ट में नेहल चुड़ासामा, अशनूर कौर, बसीर अली, अभिषेक बजाज और प्रणीत मोरे हैं. जबकि बसीर और अभिषेक को सेव करने के लिए एक भी वोट नहीं आया है.

वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो नेहल, अशनूर और प्रणीत मोरे बॉटम 3 कंटेस्टेंट कहे जा रहे हैं. जबकि घर का नया कैप्टन बनने के बाद अभिषेक बजाज चर्चा में आ गए हैं. वहीं बसीर अली वोटिंग ट्रेंड में टॉप पर हैं. इसके चलते देखना होगा कि इस हफ्ते आखिर कौन घर से बेघर होता है.

बता दें, पिछले हफ्ते बिग बॉस 19 से नगमा मिराजकर और नतालिया इविक्ट हुई हैं. इस डबल इविक्शन से पहले कोई भी इविक्शन देखने को नहीं मिला था. जबकि पिछले हफ्ते फराह खान होस्ट की कुर्सी संभालते हुए नजर आई थीं. जबकि अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला शो में जॉली एलएलबी 3 का प्रमोशन करने पहुंचे थे.

