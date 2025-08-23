Bigg Boss 19: बिग बॉस फैंस का खत्म हुआ इंतजार, मेकर्स ने उठाया 4 कंटेस्टेंट के नाम से पर्दा!

Bigg Boss 19 Contestant: जब से बिग बॉस 18 खत्म हुआ है तब से लोगों का सवाल था कि बिग बॉस 19 कब शुरू होगा? बिग बॉस 19 की रिलीज डेट क्या है? बिग बॉस 19 में कौन कौन से कंटेस्टेंट होगें? लेकिन अब फैंस का यह इंतजार और सवाल खत्म होने में बस एक दिन बाकी है क्योंकि 24 अगस्त को सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन का प्रीमियर होने वाला है. इस बार घरवालों की सरकार की थीम रखी गई है, जिसके चलते फैंस काफी एक्साइटेड हैं. वहीं कई नामों की शो में हिस्सा लेने की चर्चा है. इसी बीच मेकर्स ने अपने नए प्रोमो के जरिए 4 कंटेस्टेंट्स के चेहरों से पर्दा हटा दिया है.

पहले प्रोमो में एक सेलेब किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का पर डांस करते हुए नजर आ रहा है. हालांकि वीडियो में चेहरा साफ नहीं दिख रहा है. लेकिन फैंस ने हाव भाव से पता लगा लिया है कि वह और कोई नहीं बल्कि गौरव खन्ना हैं.

तीसरे प्रोमो में एक सिंगर की झलक दिखाई गई है, जिसे देखकर फैंस ने कहना शुरु कर दिया है कि यह और कोई नहीं सिंगर कंपोजर अमाल मलिक हैं, जो इन दिनों अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ने को लेकर चर्चा में हैं.

बता दें, बिग बॉस-19 को 24 अगस्त 2025 से जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स पर रात 10.30 बजे प्रसारित किया जाएगा. रियलिटी शो में इस बार घर वालों की थीम 'सरकार' होगी. बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है.

