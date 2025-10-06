विज्ञापन

बिग बॉस 19 के अभिषेक बजाज ने एक्स वाइफ को बताया 'पॉपुलैरिटी की भूखी', लिखा-मेरे अतीत को... 

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज ने एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल के बेवफाई के आरोपों पर रिएक्शन देते हुए उन्हें 'पॉपुलैरिटी की भूखी' कहा. 

Read Time: 3 mins
Share
बिग बॉस 19 के अभिषेक बजाज ने एक्स वाइफ को बताया 'पॉपुलैरिटी की भूखी', लिखा-मेरे अतीत को... 
अभिषेक बजाज ने एक्स वाइफ के आरोपों पर दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल ने उन पर बेवफाई का आरोप लगाया है. अब, एक्टर ने अपनी टीम द्वारा शेयर किए गए एक बयान में आकांक्षा जिंदल को "पॉपुलैरिटी की भूखी" कहकर जवाब दिया है. सलमान खान के रियलिटी शो में प्रवेश करने से पहले अभिषेक द्वारा लिखे गए इस नोट में लिखा है, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरी टीम की सलाह के अनुसार, मुझे लगता है कि यह मेरी सुरक्षा और मन की शांति के लिए जरूरी है, खासकर जब मैं बिग बॉस के घर में हूं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अतीत को वर्तमान में घसीटा जाएगा. सालों की खामोशी और अलगाव के बाद, एक "प्रसिद्धि की भूखी" जिसे मैं कभी पूरे दिल से प्यार करता था, अब एक पल की प्रसिद्धि के लिए मेरी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करते देखना बेहद दर्दनाक होगा."

उन्होंने आगे कहा, "अपने जीवन के उस अंधकारमय दौर से उबरने, उबरने और अपनी शर्तों पर अपना करियर फिर से बनाने के लिए मुझे बहुत साहस और शक्ति की ज़रूरत पड़ी. मैंने जो भी कदम उठाया है, वह ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उठाया है. इस तरह के घटिया और अपमानजनक तरीके से सवाल उठाना या हमला करना दिल तोड़ने वाला और बेहद अन्यायपूर्ण है."

ये भी पढ़ें- अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ की 10 फोटो, बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट बन कर आएंगी नजर?

उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि जब वह अपनी बात शेयर करने के लिए मौजूद न हों, तो उनके निजी जीवन पर चर्चा न करें. उन्होंने कहा, "मैं मीडिया और दर्शकों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं - कृपया ऐसे निराधार प्रयासों को जगह या महत्व न दें जिनका उद्देश्य केवल किसी की गरिमा को नष्ट करना हो. आइए, "समाचार" के रूप में प्रच्छन्न नकारात्मकता को बढ़ावा न दें, खासकर जब मैं बाहरी दुनिया में इसका जवाब देने के लिए मौजूद न होऊं. मैं आज आप सभी से मिले प्यार और समर्थन की वजह से ही मज़बूती से खड़ा हूं, यही विश्वास मेरे लिए सब कुछ है. रब राखा (हाथ जोड़े और लाल दिल वाला इमोजी," नोट के अंत में लिखा था.) 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एक्टर अभिषेक बजाज ने 2017 में आकांक्षा जिंदल से शादी की थी. हालांकि, 2020 में दोनों अलग हो गए. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 Update, Abhishek Bajaj, Abhishek Bajaj News, Abhishek Bajaj Wife
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com