बिग बॉस 19 के अभिषेक बजाज ने एक्स वाइफ को बताया 'पॉपुलैरिटी की भूखी', लिखा-मेरे अतीत को... 

'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल ने उन पर बेवफाई का आरोप लगाया है. अब, एक्टर ने अपनी टीम द्वारा शेयर किए गए एक बयान में आकांक्षा जिंदल को "पॉपुलैरिटी की भूखी" कहकर जवाब दिया है. सलमान खान के रियलिटी शो में प्रवेश करने से पहले अभिषेक द्वारा लिखे गए इस नोट में लिखा है, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरी टीम की सलाह के अनुसार, मुझे लगता है कि यह मेरी सुरक्षा और मन की शांति के लिए जरूरी है, खासकर जब मैं बिग बॉस के घर में हूं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अतीत को वर्तमान में घसीटा जाएगा. सालों की खामोशी और अलगाव के बाद, एक "प्रसिद्धि की भूखी" जिसे मैं कभी पूरे दिल से प्यार करता था, अब एक पल की प्रसिद्धि के लिए मेरी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करते देखना बेहद दर्दनाक होगा."

उन्होंने आगे कहा, "अपने जीवन के उस अंधकारमय दौर से उबरने, उबरने और अपनी शर्तों पर अपना करियर फिर से बनाने के लिए मुझे बहुत साहस और शक्ति की ज़रूरत पड़ी. मैंने जो भी कदम उठाया है, वह ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उठाया है. इस तरह के घटिया और अपमानजनक तरीके से सवाल उठाना या हमला करना दिल तोड़ने वाला और बेहद अन्यायपूर्ण है."

उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि जब वह अपनी बात शेयर करने के लिए मौजूद न हों, तो उनके निजी जीवन पर चर्चा न करें. उन्होंने कहा, "मैं मीडिया और दर्शकों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं - कृपया ऐसे निराधार प्रयासों को जगह या महत्व न दें जिनका उद्देश्य केवल किसी की गरिमा को नष्ट करना हो. आइए, "समाचार" के रूप में प्रच्छन्न नकारात्मकता को बढ़ावा न दें, खासकर जब मैं बाहरी दुनिया में इसका जवाब देने के लिए मौजूद न होऊं. मैं आज आप सभी से मिले प्यार और समर्थन की वजह से ही मज़बूती से खड़ा हूं, यही विश्वास मेरे लिए सब कुछ है. रब राखा (हाथ जोड़े और लाल दिल वाला इमोजी," नोट के अंत में लिखा था.)

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एक्टर अभिषेक बजाज ने 2017 में आकांक्षा जिंदल से शादी की थी. हालांकि, 2020 में दोनों अलग हो गए.