अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ की 10 फोटो, टूटी डेढ साल की शादी, लगाए थे पति पर धोखे का आरोप

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. दरअसल, फैंस को ये लग रहा था कि वो सिंगल हैं, लेकिन उनकी एक्स वाइफ ने एक इंटरव्यू में अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में हाल ही में खुलासा किया और ये बताया कि अभिषेक ने उन्हें कई बार धोखा दिया और दूसरी लड़कियों से रिश्ता रखा. जिसके चलते उनकी शादी 2 साल भी नहीं चल पाई और 2019 में दोनों अलग हो गए, चलिए आज हम आपको बताते हैं कौन है अभिषेक बजाज की वाइफ एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल.

आकांक्षा जिंदल पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो एक लो फॉर्म में कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम करती हैं.

आकांक्षा जिंदल एक डिजिटल क्रिएटर भी हैं, सोशल मीडिया पर वो अपने वीडियो और फोटो फैंस को एंटरटेन करने के लिए शेयर करती रहती हैं.

आकांक्षा एक फैशन इनफ्लुएंसर भी हैं, इंस्टाग्राम पर उन्हें 2 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. अपने इंस्टा पोस्ट में अक्सर वो ट्रैवलिंग और फैशन से जुड़े पोस्ट शेयर करती रहती हैं.

बता दें कि आकांक्षा जिंदल ने साल 2017 में अभिषेक बजाज के साथ शादी की थी, शादी से पहले कई साल तक उनका रिलेशनशिप भी चला.

आकांक्षा ने ये बताया कि गेटवे ऑफ इंडिया पर एक यार्ट पर अभिषेक ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके बाद 2017 में दोनों ने शादी करने का फैसला किया.

आकांक्षा ने अभिषेक पर कई गंभीर आरोप लगाए और बताया कि शादी के बाद भी उनका कई लड़कियों से अफेयर रहा, जिसके चलते 2019 में उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया .

आकांक्षा ने अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करने के अलावा ये भी बताया कि वो बिग बॉस 19 नहीं देखती, लेकिन उन्होंने कहा कि अभिषेक ये शो जीत सकते हैं अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो.

आकांक्षा से जब पूछा गया कि फैमिली वीक या वाइल्ड कार्ड के तौर पर अगर बिग बॉस 19 में उन्हें ऑफर मिला तो क्या वो आएंगी, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें शो में बुलाया जाता है, तो उनकी पहचान अभिषेक की एक्स वाइफ की जगह उनके अपने काम और पर्सनालिटी के लिए होनी चाहिए.

वहीं, अभिषेक बजाज की बात की जाए तो वो इस समय बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं. उन्होंने सोनी टीवी के परवरिश कुछ खट्टी कुछ मीठी से अपने टीवी करियर की शुरुआत की.

अभिषेक बजाज टीवी सीरियल दिल देके देखो में राहुल की भूमिका निभाने के लिए खूब फेमस हुए और इस बार बिग बॉस में भी उन्हें खूब पसंद किया जा रहा हैं.