भाबीजी घर पर हैं पर बनेगी फिल्म, सामने आया फर्स्ट लुक और रिलीज डेट, फैंस बोले- लेट नाइट शो रखना

भाबी जी घर पर हैं टीवी के पॉपुलर शोज में शामिल है, जो 10 साल से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. इस कॉमेडी सीरीज में विभूति जी से लेकर अंगूरी भाबी के पॉपुलर डायलॉग सही पकड़े हैं. ने ऑडियंस का खूब दिल जीता है. लेकिन अब टीवी पर रोजाना देखने वाले इस शो के दर्शकों के लिए एक तोहफा है कि सिनेमाघरों में भाबी जी घर पर है फिल्म रिलीज होने को तैयार है, जिसकी जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दी है और बताया है कि भाबी जी घर पर है फन ऑन द रन 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके साथ ही फिल्म का फर्स्ट पोस्टर भी रिलीज किया गया है, जो चर्चा में है.

तरण आदर्श ने दी भाबी जी घर पर है फिल्म की जानकारी

तरण आदर्श ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘भाबीजी घर पर हैं' – कॉमेडी शो बड़े पर्दे पर रिलीज होगा... एक दशक से ज्यादा समय से, जी एंटरटेनमेंट का भाबीजी घर पर हैं इंडिया के सबसे पसंदीदा कॉमेडी शो में से एक रहा है. अपने मशहूर किरदारों से दिल जीत रहा है. पहली बार, कोई शो जो लगातार एयर हो रहा है, सिनेमा में अपनी छलांग लगा रहा है क्योंकि जी सिनेमा और जी स्टूडियोज 6 फरवरी 2026 को थिएटर में भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन ला रहे हैं.

भाबी जी घर पर है फिल्म में नजर आएंगे 3 नए कलाकार

इसके अलावा तरण आदर्श ने नए कलाकारों की भी जानकारी दी, जो फिल्म में नजर आएंगे. इसमें हिंदी हार्टलैंड के तीन सबसे मशहूर एंटरटेनर – रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ शामिल हैं. बता दें कि जी सिनेमा और एडिट II द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. इस फिल्म की जानकारी मिलते ही फैंस ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, पुरानी अनीता जी को लाओ यार. दूसरे यूजर ने लिखा, शिल्पा शिंदे बेस्ट है. तीसरे यूजर ने लिखा, लेट नाइट शो ही रखना. दिन भर तो गलती से भी नहीं चलेगा.

शिल्पा शिंदे की वापसी की हुई थी चर्चा

गौरतलब है कि हाल ही में भाबी जी घर पर है में शिल्पा शिंदे की वापसी की खबरें सामने आई थीं, जिसके चलते फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए थे. वहीं अब इस फिल्म के ऐलान के बाद वह इसमें भी उन्हें ही लेने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं.