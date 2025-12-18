विज्ञापन

‘भाबीजी घर पर हैं 2.0 में लौटी अंगूरी भाभी, शिल्पा शिंदे बोलीं- ‘आपकी असली भाबीजी इज बैक’

भाबीजी घर पर है का नया प्रोमो हाल ही में सामने आया था, जिसमें शिल्पा शिंदे की अंगूरी भाभी के रोल में एंट्री होती हुई नजर आई थी.  

शिल्पा शिंदे फिर बनेंगी भाबीजी घर पर हैं की अंगूरी भाभी
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे एक बार फिर अंगूरी भाभी बनकर सीरियल भाबीजी घर पर हैं 2.0 के साथ लौट रही है. इसकी झलक सीरियल के प्रोमो में देखने को मिल गई थी. वहीं 22 दिसंबर से, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे, एंड टीवी और हिंदी जी5 पर दिखाया जाएगा. करीब एक दशक बाद शिल्पा शिंदे अपने फेमस किरदार में लौट रही हैं, जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी. हाल ही में रिलीज हुआ प्रोमो पहले ही दर्शकों के दिलों को छू चुका है. जहां अनीता भाबी (विदिशा श्रीवास्तव), विभूति नारायण मिश्रा (आसिफ शेख) और मनमोहन तिवारी (रोहिताश्व गौड़) रहस्यमयी कस्बे घूंघटगंज की ओर बढ़ते नजर आते हैं. एक ऐसी जगह, जहां परंपरा और रहस्य का अनोखा मेल है.

शिल्पा शिंदे का आया प्रोमो

इसी सफर के दौरान दर्शकों को एक भावुक और खास सरप्राइज मिलता है, जब अंगूरी भाबी की एंट्री होती है. इसके साथ ही शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी होती है और शो के नए अध्याय की शुरुआत होती है. शिल्पा शिंदे को दोबारा अंगूरी भाबी के रूप में देखकर दर्शकों की पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं. प्रोमो को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया इस बात का सबूत है कि यह किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है.

प्रोमो को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया और करीब 10 साल बाद शो में लौटने को लेकर अपनी भावनाएं शेयर करते हुए शिल्पा शिंदे कहती हैं, “10 साल बाद अंगूरी भाबी के रूप में वापस आना मेरे लिए बहुत बड़ा पल है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस किरदार में दोबारा लौटूंगी, लेकिन जिंदगी कभी-कभी हमें वहीं वापस ले आती है, जहां हम सच में जुड़ाव महसूस करते हैं. मुझे कभी नहीं लगा कि अंगूरी भाबी मुझसे अलग हुई हों. लोग आज भी मुझे सोशल मीडिया और असल ज़िंदगी में अंगूरी भाबी ही कहते हैं. कई बार लोग मुझसे पूछते थे-‘आप अंगूरी भाबी बनकर कब आओगी?' आज मैं उनसे कहना चाहती हूं-आपकी असली अंगूरी भाबी इज बैक (हंसते हुए).”

शिल्पा शिंदे का कास्ट ने किया वेलकम

वह आगे कहती हैं, “इस वापसी को और खास बनाता है पूरी टीम का प्यार. आसिफ, रोहिताश्व, विदिशा और बाकी सभी ने मुझे इतनी गर्मजोशी से अपनाया कि सब कुछ फिर से घर जैसा लगने लगा. प्रोमो और मेरी वापसी की घोषणा पर जो प्रतिक्रिया मिली है, वह बेहद भावुक करने वाली है. इससे यह भरोसा मिलता है कि अंगूरी भाभी सच में दर्शकों की है.”

शो को लेकर शिल्पा आगे कहती हैं, “आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में यह शो दर्शकों को हल्की-फुल्की, सुकून देने वाली कॉमेडी के साथ हंसने का मौका देता है. भाबीजी घर पर हैं 2.0 में वही मासूमियत, गर्मजोशी और खुशी है, लेकिन एक नए माहौल और नई ऊर्जा के साथ. मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं कि दर्शक एक बार फिर अंगूरी भाबी को देखेंगे.”

