भाबीजी घर पर है का ये एक्टर कर चुका है 125 फिल्मों में काम, कहा- सभी मिलकर भी मेरे शो को मैच नहीं कर सकती

बॉलीवुड में काम कर चुके भाबीजी घर पर है के एक्टर आसिफ शेख ने बताया कि उन्होंने शो में काम करने के लिए हाल ही में बड़ी फिल्म छोड़ दी थी.

भाबीजी घर पर है में विभूति नारायण बनते हैं आसिफ शेख

भाबीजी घर पर हैं टीवी के टॉप शोज में शुमार है, जो बीते 10 साल से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. वहीं अब शो में ओजी अंगूरी भाभी यानी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे की वापसी हो चुकी है, जिसके चलते उनके को स्टार आसिफ शेख काफी खुश नजर आ रहे हैं. वहीं उन्होंने एक्ट्रेस के कमबैक पर कहा, मैं दुआ करता था कि ऐसा हो क्योंकि हमने साथ में काफी अच्छा काम किया है. मैं उनके साथ अपनी कैमेस्ट्री को काफी पसंद करता था.

शुभांगी अत्रे के बाद शिल्पा शिंदे की वापसी पर कही ये बात

मिड डे के मुताबिक, आसिफ शेख ने कहा, जब शुभांगी आईं तो मुझे उनके साथ एडजस्ट करने में समय लगा क्योंकि उन्होंने कभी पहले कॉमेडी नहीं की थी. और आखिरकार चीजें ठीक हो गईं. लेकिन शिल्पा को इस दौरान मैंने काफी याद किया. उन्होंने एक साल में ही बैंचमार्क सेट कर दिया था. जब वो गई तो लोगों ने निराशा जाहिर की. शुभांगी ने बहुत मेहनत की और शिल्पा की तरह खुद को ढालने की कोशिश की. हमें कहा गया. यह एक नया शो है. तो शुभांगी को रिप्लेस नहीं किया जा रहा. लेकिन वह पीछे हट गईं. शिल्पा ने जगह ले ली. इस तरह मैंने अप्रोच किया.

टीवी, फिल्म और ओटीटी एक्टर्स में बताया आसिफ शेख ने फर्क

आगे आसिफ शेख ने कहा, टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स और OTT एक्टर्स के बीच एक फर्क है. टीवी के एक्टर्स को OTT या फिल्मों में आने में समय लगता है क्योंकि मेकर्स को हम पर भरोसा नहीं होता. मैं सिनेमा को समय नहीं दे सकता. मैंने हाल ही में एक बड़ी फिल्म छोड़ दी क्योंकि मेकर्स महीने में 25 दिन चाहते थे. मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि वो मेरे बिना शो की शूटिंग नहीं कर सकती. यह शो मेरी प्रायोरिटी है. इसने मुझे सबकुछ दिया है. मैंने 125 फिल्मों में काम किया है. यह सभी मिलकर भी मेरे शो को मैच नहीं कर सकती.

125 फिल्में कर चुके हैं आसिफ शेख

गौरतलब है कि आसिफ शेख भाबीजी घर पर है में विभूति नारायण का किरदार निभाते हैं. उनके इस किरदार को काफी पसंद किया गया है. हालांकि वह फिल्मी दुनिया में भी हाथ आजमा चुके हैं. उन्होंने करण अर्जुन, यारा दिलदारा और रामा ओ रामा जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

